AK Partili belediye başkan yardımcısı görevinden istifa etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinin Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Ateş görevinden istifa etti. Ateş, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Metin Ekşi ile belediye binasında düzenlediği basın toplantında, 19 Mart 2013'ten bu yana belediye başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğünü anımsattı.

Görevini bugüne kadar özveri ile yürüttüğünü dile getiren Ateş, hiçbir terör örgütü ile bağı olmadığını ifade etti.

Ateş, şöyle konuştu:

"Ne benim ne de ailemin yasa dışı hiçbir örgüt, cemiyet, cemaat ile ilişkim olmamıştır, olamaz. Kamuoyunun da kısmen bildiği gibi son günlerde bir talihsizlik yaşıyoruz, imtihandan geçiyoruz. 2014 yılında daha lise öğrencisi iken kısa bir süre ByLock programı indirildiği ifade edilerek kızım gözaltına alındı. Her türlü yasal haklarımızı ve savunmamızı sonuna kadar yapıyoruz. Devletimize ve adalete güvenimiz tamdır. En kısa zamanda gerçeğin ortaya çıkacağı ve adaletin yerine geleceğine inanıyoruz. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, partimize ve davamıza herhangi bir zarar gelmemesi, belediyemize, belediye başkanımıza bu konuyla alakalı en ufak bir dedikodu dahi olsa laf edilmemesi için belediye başkan yardımcılığı görevimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Belediye meclis ve parti üyeliğim ise devam etmektedir."

Bundan sonra da Tosya'ya hizmete devam edeceğini kaydeden Ateş, "Partimin, davamın, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduğumu, en kısa zamanda bu sıkıntılı sürecin geçeceğini, ülkemizin bu zor sürecinde hepimizin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

AA