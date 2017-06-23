AK Partili ilçe belediye başkanı partisinden istifa etti
Denizli'nin Kale İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Erkan Hayla, partisinden istifa ettiğini açıkladı.23 Haziran 2017 Cuma 08:19
Denizli'nin Kale İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Erkan Hayla, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden, "Çok sevdiğim partimden istifa ediyorum" diyerek açıkladı.
Kale İlçesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Erkan Hayla, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti'den istifa ettiğini bildirdi.
2014 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti'den aday olan ve belediye başkanı seçilen Hayla, yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer AK Parti camiası, şahsıma oy veren değerli seçmenlerimiz; gerekli gördüğüm lüzum üzerine affınıza sığınarak, çok sevdiğim partimden istifa ediyorum" dedi.