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AK Partili isim hayatını kaybetti!

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday yaşama gözlerini yumdu. Özbuğday, geçtiğimiz sene 24 Kasım'da trafik kazası geçirmişti. Kazanın ardından hastanede tedavi görmüş, bir süre sonra da taburcu edilmişti. Evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Özbuğday, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

09 Şubat 2018 Cuma 10:13
AK Partili isim hayatını kaybetti!

Konya'da geçen yıl 24 Kasım'da AK Partilileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu edilen AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Özbuğday, merkez Meram ilçesindeki evinde fenalaşınca yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özbuğday, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Özbuğday'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Konya-Seydişehir karayolundaki Krom kavşağında 24 Kasım'da Ayşe K. idaresindeki 42 FHP 62 plakalı otomobil ile Süleyman Ökmen'in kullandığı, AK Partilileri taşıyan 42 AK 020 plakalı minibüs çarpışmıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 24. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday, partililer Mustafa Gönüllü, Gülfem Yavuz Arı, Necati Sametoğlu, Vesile Esra ve kızı Ayşe Naz Aldur yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:13
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  2. AK Parti
  3. Mehmet Ali Özbuğday

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