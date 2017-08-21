AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Çınaroğlu yaşamını yitirdi

Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Çınaroğlu, geçen hafta evinden aniden düşerek beyin kanaması geçirmiş, Çankırı’da özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Çankırı’da yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Avni Çınaroğlu, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Çınaroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 64 yaşında hayatını kaybetti.