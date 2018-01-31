AK Partili isim açıkladı! Köyümü MHP değil CHP yaktı

Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, AK Parti'nin MHP'yle ittifakına destek verdiğini söyledi.

​Kürt sorununun temelinde MHP değil CHP anlayışının yattığını ileri süren İçten, "Benim Diyarbakır'daki köyümü, Bingöl'deki köyümü MHP yakmadı, benim köyümü CHP yaktı. Bizim insanlarımız Kürt sorununun sorumlusunun MHP'liler değil, CHP'liler olduğunu çok iyi bilir" diye konuştu.