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AK Partili ilçe başkanı istifa etti!

AK Parti Kemer İlçe Başkanı Halit Çilengir, istifa ettiğini açıkladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:50
AK Partili ilçe başkanı istifa etti!

Geçen yıl şubat ayında göreve başlayan Ak Parti Kemer İlçe Başkanı Halit Çilengir, yaptığı yazılı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çilengir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 "18.02.2016 tarihinden beri yürütmekte olduğum Ak Parti Kemer İlçe Başkanlığı görevimden 22.07.2017 tarihi itibariyle istifa ettim. Bu süreçte destek veren vermeyen bütün partililerime ve Kemer halkına teşekkür ediyorum. Ayrıca Antalya il yönetimine ve genel merkezimize göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:50
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  • Teyyo Teyyo 1 sa önce
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