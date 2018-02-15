AK Partili İl Başkanı görevden alındı

Bülent Delican AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevinden alınırken, yerine AK Parti eski İzmir Milletvekili Aydın Şengül atandı.

AYDIN ŞENGÜL KİMDİR?

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama eğitimi alan Şengül, İzmir'de 1994 yılından itibaren Özde Planlama Harita Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi'ni yönetiyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Şengül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Şengül, Cumnurbaşkanı Erdoğan, tarafından göreve atandı. Şengül, daha önce de İzmir'de 2007- 2009 yılları arasında il başkanı olarak görev yaptı, 2011 yılında milletvekili oldu.

Kaynak: İnetnet Haber