AK Partili Harun Karacan: Türkiye yüzde 7 civarında büyüyecek

Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamlarında ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Karacan, Türkiye'nin şu anda çok farklı konumlara geldiğini, Türkiye'nin bu konuma gelebilmesi için çok mücadele ettiğini, bu mücadelede AK Parti kadrolarının, teşkilatın büyük emeği olduğunu belirterek, bunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bu yürüyüşte AK Parti'ye gönül verenlerden oy verenlere kadar herkesin emeğinin olduğunu vurgulayan Karacan, bu emeğin heba edilmemesi için 2019'a giden süreçte gecelerini gündüzlerine katarak çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Denizli'nin genel başkanının, liderinin arkasında durduğunu dile getiren Karacan, şöyle devam etti:

"Hep birlikte iri olup diri olup beraber olup kardeş olup hep birlikte Türkiye olmak durumundayız. Biz bunu yaparken sadece kendimiz için değil, gelecek kuşaklar için, Türkiye'nin geleceği için, İslam coğrafyasının umudu olan liderimiz için bunu yapmak boynumuzun borcudur. Teşkilat mensuplarımızın hepsi bu bilinçtedir. İl başkanından sandık başkanına kadar, milletvekilinden belediye başkanına kadar hepsi bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini de bilen arkadaşlarımızdır. Tabii ki bu süreç zorlu bir süreç. Bu süreçte hepimizin azimle hiçbir hesap yapmadan sadece hasbi bir şekilde genel başkanımızın yanında dik durmamız gerekiyor."

"Türkiye'yi küçültmek isterken Türkiye 11,1 büyüdü"

Karacan, Türkiye'nin "yol aldığı" liderine sahip çıkmasını isteyerek, hiçbir hesabı, makam mevkiyi düşünmeden, dava şuuruyla hareket ederek, geldikleri yeri unutmadan hizmet edeceklerini bildirdi.

Karacan, "İnşallah 2019'a giden bu süreçte yan yana, omuz omuza, birbirimizin eksiklerini kapatarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. 2019 yerel seçimlerine, milletvekilliği seçimlerine ve Cumhurbaşkanımız, liderimiz, genel başkanımızın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hazırız." diye konuştu.

Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynandığına dikkati çeken Karacan, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin ivmesi devamlı yükselmeye başladıktan sonra 'bir frene basalım' dediler. Bunu içimizdeki malum yapılar, bunu dış ülkeler bir şekilde, bunu başta 17-25 Aralık'la, MİT tırlarıyla, Gezi olaylarıyla, arkasından hain FETÖ'nün darbe kalkışmasıyla ve şimdi de ekonomiye yapmak istedikleri darbeyle hep denediler. Ama ne oldu? 2017'nin üçüncü çeyreğinde Türkiye yüzde 11,1 büyüdü. Türkiye'yi küçültmek isterken Türkiye yüzde 11,1 büyüdü. İnşallah 2017'nin son rakamlarıyla Türkiye, 7 civarında büyüyecek."

Karacan, daha sonra Polisevi'nde düzenlenen toplantıda, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.