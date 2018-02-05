AK Partili Hamza Dağ: Hem askeri hem ekonomik operasyonların önünü kestik

AK PartiGenel Başkan YardımcısıHamza Dağ, Memur-Sen İzmir İl Temsilciliğini ziyaretinde, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda bine yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini, Türkiye'nin kendi sınırlarını korumasının en doğal hakkı olduğunu belirtti.

Hamza Dağ, "Birilerinin Türkiye üzerinde yapmaya çalıştığı hem askeri hem ekonomik operasyonun önünü kestik, kesmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Afrin'de bitmeyecektir bu süreç, o bölgede yaşayanların hakkını, hukukunu teslim etmek için bu operasyonu yapacağız. Biz bunu yaparken hem Türkiye hem dünya kamuoyunun da desteği, süreci de iyi yöneterek belli bir noktaya getirmiş durumdayız. Bazıları ne yazık ki etrafından dolaşmak suretiyle, söze geldiğinde "destek veriyoruz" ama birtakım cırtlak seslerle ve etrafından dolaşarak, aslında bu operasyonu akamete uğratmak için ellerinden geleni yapıyorlar, bunu da yapan maalesef ana muhalefet partisi. Özellikle PYD-PKK konusunda 'terör örgütüdür' demeyen İzmir milletvekilinin parti meclisine alınmış olması Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin İzmir CHP'sini ve İzmirlileri halen tanıyamadığının göstergesidir. Eğer tanıyorsa tavsiyemiz şudur ki demek ki CHP yönetimi İzmir'e karşı net bir olumsuz tavır içindedir. " diye konuştu.

İzmir'deki kent içi ulaşıma da değinen Dağ, tramvay seferleri başlamadan trafik sorununun çok büyüdüğünü, kendisinin de ziyarete trafikten dolayı geç kaldığını anlattı.

Hükümet olarak İzmir'e yeni bir çevre yolu kazandırma çalışmalarının devam ettiğini ancak şehir için trafik konusunda alternatif yolların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Dağ, İzmir'in İller Bankası'ndan en fazla pay alan ikinci il olmasına rağmen bu pay oranında hizmet alamadığını kaydetti.

Memur-Sen İzmir Temsilcisi Ali Musa Bina da ziyaretinden dolayı Dağ'a teşekkür etti. Bina, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de Mehmetçiklerin terörden temizlediği bölgedeki halka yönelik başlattıkları yardım kampanyasında toplanan malzemelerin cuma günü bölgeye gönderileceğini bildirdi.