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AK Partili Hamza Dağ: Hem askeri hem ekonomik operasyonların önünü kestik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Birilerinin  Türkiye üzerinde yapmaya çalıştığı hem askeri hem ekonomik operasyonun önünü  kestik, kesmeye devam edeceğiz." dedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:04
AK Partili Hamza Dağ: Hem askeri hem ekonomik operasyonların önünü kestik

AK PartiGenel Başkan YardımcısıHamza Dağ, Memur-Sen İzmir İl Temsilciliğini ziyaretinde, Afrin'de devam  eden Zeytin Dalı Harekatı'nda bine yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini,  Türkiye'nin kendi sınırlarını korumasının en doğal hakkı olduğunu belirtti.

Hamza Dağ, "Birilerinin Türkiye üzerinde yapmaya çalıştığı hem askeri  hem ekonomik operasyonun önünü kestik, kesmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın  dediği gibi  Afrin'de bitmeyecektir bu süreç, o bölgede yaşayanların hakkını,  hukukunu teslim etmek için bu operasyonu yapacağız. Biz bunu yaparken hem Türkiye  hem dünya kamuoyunun da desteği, süreci de iyi yöneterek belli bir noktaya  getirmiş durumdayız. Bazıları ne yazık ki etrafından dolaşmak suretiyle, söze  geldiğinde "destek veriyoruz" ama birtakım cırtlak seslerle ve etrafından  dolaşarak, aslında bu operasyonu akamete uğratmak için ellerinden geleni  yapıyorlar, bunu da yapan maalesef ana muhalefet partisi. Özellikle PYD-PKK  konusunda 'terör örgütüdür' demeyen İzmir milletvekilinin parti meclisine alınmış  olması Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin İzmir CHP'sini ve İzmirlileri halen  tanıyamadığının göstergesidir. Eğer tanıyorsa tavsiyemiz şudur ki demek ki CHP  yönetimi İzmir'e karşı net bir olumsuz tavır içindedir. " diye konuştu.

İzmir'deki kent içi ulaşıma da değinen Dağ, tramvay seferleri  başlamadan trafik sorununun çok büyüdüğünü, kendisinin de ziyarete trafikten  dolayı geç kaldığını anlattı.

Hükümet olarak İzmir'e yeni bir çevre yolu kazandırma çalışmalarının  devam ettiğini ancak şehir için trafik konusunda alternatif yolların hayata  geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Dağ, İzmir'in İller Bankası'ndan en fazla pay  alan ikinci il olmasına rağmen bu pay oranında hizmet alamadığını kaydetti.

Memur-Sen İzmir Temsilcisi Ali Musa Bina da ziyaretinden dolayı Dağ'a  teşekkür etti. Bina, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de Mehmetçiklerin  terörden temizlediği bölgedeki halka yönelik başlattıkları yardım kampanyasında  toplanan malzemelerin cuma günü bölgeye gönderileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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