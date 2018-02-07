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AK Partili Gülpınar: Yabancı yatırım 10 katı yükseldi

Asya Pasifik Ülkeleri Büyükelçilik Ticari Ateşeleri, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) gerçekleştirdiği etkinlikte Şanlıurfa'da bir araya geldi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:06
AK Partili Gülpınar: Yabancı yatırım 10 katı yükseldi

Şanlıurfa'da bir otelde düzenlenen "Asya Pasifik Müşavirleri Buluşması"nda konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, son 16 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik ve siyasi alanda istikrar yakalayan Türkiye'nin dünyanın yeni çekim merkezi olma yolunda ilerlediğini anlattı. 

Türkiye'nin siyasi alandaki gelişmelerinin yanı sıra ekonomisinin de hızla büyüdüğüne dikkat çeken Gülpınar, yıllık ihracatımız bugün 160 milyar dolar seviyesinde... Ülkemizi ziyaret eden turist sayısı yıllık yaklaşık 35 milyon kişi... Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak ülkemize giren doğrudan yabancı yatırım oranı AK Parti döneminde ülke tarihinde yakalanan oranın yaklaşık on mislini bulmuştur. Bugün biz coğrafyamızdaki topraklarda daha hızlı daha büyüyen daha fazla Türkiye izi ve Türk yatırımcısı olması gerektiğini düşünürken aynı şekilde kendi ülkemizde de kardeşlerimizin daha fazla yatırım yapması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. 

MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Barut, 30 ülkenin ticari müşavirlerini ve konsoloslarını Şanlıurfa'da ağırladıklarını belirterek, ülkeler arasında ticari işbirliğin arttırılması için neler yapılması gerektiğini konusunu ele alacaklarını söyledi. 

"Bugün biz coğrafyamızdaki topraklarda daha hızlı, daha büyüyen, daha fazla Türkiye izi ve Türk yatırımcısı olması gerektiğini düşünürken,aynı şekilde kendi ülkemizde de kardeşlerimizin daha fazla yatırım yapması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Barut, krizleri aşmak için daha fazla çalışarak daha fazla ticaret ve yatırımın yapmanın gerekliliğine vurgu yaptı. 

Barut, "Sadece bugünü veya yarını değil, en az 50 yıl sonrasını da görmeliyiz. Ortak geleceğimiz için birbirimize daha fazla entegre olmamız gerekiyor. Bu tür birlikteliklerin kurulması için bu tür toplantı ve buluşmalar bizlere önemli fırsatlar vermektedir."dedi.

 MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan ise "MÜSİAD olarak karşılıklı iş birliklerinin bereketine inanıyoruz, bu vesileyle sizlerle birlikte iş insanlarımızı hem iş yapmaya birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Programların Şanlıurfa'ya bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasın ümit ediyorum."dedi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:06
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