AK Partili Gül’den referandum çağrısı

Referandum çalışmalarına devam eden Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Halfetililer ile bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Gü’ün yanı sıra, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halfetililer Dernek Başkanı Mehmet Erdoğan ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Programda konuşma yapan Ak Parti Milletvekili Abdülhamit Gül, “Milli mücadele zamanında Gaziantep, en güzel destan örneğini göstermiştir. Bir ve beraber olmuş, düşman işgalini Gaziantep’ten püskürtmüşüz. 15 Temmuz’da da darbe girişimde bulunanlara karşı tepkisini göstermiştir. 80 milyon, bu işgale karşı vatanını, devletini, bayrağını ve milletini korumasını bilmiştir. Cumhurbaşkanı liderliğinde milletin iradesinden başka hiçbir irade tanımayan, bu aziz milletin önüne bir fırsat gelmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gün 16 Nisan tarihidir. İstikrarın kalıcı hale gelmesi için ’Evet’ oyu vereceğiz. AK Parti iktidarıyla 15 yılda büyüyen Türkiye’de, bu istikrar kalıcı hale gelecektir. Devletimizin bekası için, milletimizin birliği için 16 Nisan’da güçlü bir destek verileceğine inanıyorum”ifadelerini kullandı. Darbelerin bizim kaderimiz olmadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Yakın siyasi tarihimiz Türk siyasi tarihimiz bize artık bir şeyi gösterdi15 temmuzu yaşayan kardeşleriniz olarak rahmetli menderesi darağacına gönderirken dönüp arkasına baktığında boş bir meydanı gördüğünde etkilendiğini yüreğinin nasıl daraldığını gören sahneler hepimizi çok etkiledi milletimizin vicdanında çok ciddi yer edindi o yüzden 15 temmuz O yüzden 15 Temmuz’da, her 10 yılda bir yaşanan darbelerin bizim kaderimiz olmadığını, birilerinin açtığı tuzaklar, kurduğu oyunlar olduğunu gördük. O karanlık gecede Cumhurbaşkanımızın cesareti, vatandaşlarımızın yardımıyla büyük bir direnişi yaşadık. Allah’ın izniyle 16 Nisan’da da büyük bir yükselişin başlangıcını yaşayacağız. Ak parti milletvekili yüksel ,“İstiklal, istikrar, istikbal dediğimiz zaman bunun üçü de bu şehirde anlam buluyor. 16 Nisan’da Gazi Şehir gereğini yapacak bundan eminiz. 16 Nisan’ın finalini burada yapıyoruz. Sonucu şimdiden belli olan bir seçimin ilanını yapıyoruz. Burada Evet’lerin gücünü görüyoruz. 16 Nisan’da hep beraber tarih yazacağız, bu tarihi milletimiz yazacak. Tarihinde ilk defa millet kendi anayasasını yapmış olacak. Darbe mahsulü anayasalardan kurtuluyoruz. Bütün partilerin hükümete gelince darbe anayasasını kaldıracağız dedikleri anayasayı biz kaldırıyoruz. Yılların özlemini gidereceğiz. Bu güne kadar milli iradeye vurulan bütün prangaları kaldırdığımızı 16 Nisan’da hep birlikte ilan etmiş olacağız.bugün burada finalı yapıyoruz 16 nisana 2 gün kaldı sonucu şimdiden belliolan seçimin ilanını yapıyoruz. Evetlerin güçlülüklerini görüyoruz" dedi.

Halfetililer Derneği Başkanı Erdoğan, "Önümüzde çok önemli bir seçim var beki cumhuriyet kurulduğundan beri askeri darbelerin getirdiği anayasaları dışarı alırsak en kapsamlı en ciddi hayatımızda en müdahale edecek bir anayasanın çalışmaları var şu anda. Yeni hükümet sistemi istikrar mı getirecek yoksa muhalefetin dediği gibi tek adam ya da diktatörlük mü getirecek bunların hepsinin cevabı burada verilecek" diye konuştu.

Program, Ak Parti Milletvekili Abdulahmit Gül, Abuldulkadir Yüksel’e ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e hediye verilmesinin ardından son buldu.