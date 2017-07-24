AK Partili gençlerden İsrail’e tepki

AK Parti Kars İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Bayrambey, Kudüs’te yaşananların tüm Müslümanları derinden üzdüğünü belirtti.

Muhammet Emin Haliloğlu, “İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs’te 14 Temmuz günü ve sonrasında yaşananlar bir kez daha tüm Müslümanları derinden yaralamıştır. Varlığını terörle sürdüren İsrail, 14 Temmuz Cuma günü Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksay’ı üç gün boyunca ibadete kapatmış ve ezanın dahi okunmasına yasaklamıştır. Bu üç gün boyunca İsrail, Aksa’nın resmi görevlilerinin girişini bile engellerken kendi istihbarat görevlileri ile arama adı altında Aksa’ya baskın düzenleyerek tarihi eserlere, belgelere ve asırlık el yazması kitaplara zarar vermiştir. İsrail, bu davranışları ile yaptığı yanlışlara yenilerini eklemeye devam etmektedir” dedi.

Haliloğlu, “Şuan on binlerce Müslüman Mescidi Aksa’nın surları dibinde İsrail zulmüne direnirken, Türkiye’de ki yürekli kardeşleri Mescidi Aksa’nın özgür olduğunu ve yalnız olmadıklarını haykırıyor. Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür. Kudüs’e ve Mescid i Aksaya yönelik güven ortamını yok edip barışı dinamitleyecek tüm İnsancıl Hukuk İhlallerini kınıyor, uluslararası kuruluşları hakları ihlal edilen Müslümanların haklarını korumaya davet ediyoruz. Bizim için mübarek kılınmış topraklarda, mübarek kılınmış bir şehirde ve mübarek kılınmış bir mabette küstah İsrail’in silahlı unsurlarının kanlı ve kirli postalları ile dolaşması aşağılık bir davranıştır. AK Parti Gençlik Kolları İl Teşkilatı olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dünyanın her köşesindeki mazlumlarla birlikte olacağımızı belirtiyoruz. Bölgede barışın ivedilikle sağlanmasının temelinde Filistin Devleti’nintam anlamıyla tanınması, Doğu Kudüs’teki işgal ve iskân politikasının bir an önce bitirilmesinin zorunluluğu yatmaktadır. Ve nihai olarak İsrail’in Harem-i Şerif’in İslam alemi için olan kutsiyetine ve tarihî statüsüne saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu, tüm dünya kamuoyuna duyururuz” diye konuştu.

Haliloğlu, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’daki ihlallerin kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.

Merkez Cami önünde yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık sessizce dağıldı.