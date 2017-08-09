AK Partili Eyüp’te neler oluyor

YAVUZ SELİM / İSTANBUL - Yıllardır AK Parti’nin kalesi olarak tanımlanan ancak 16 Nisan’daki anayasa referandumunda Hayır oylarının önde çıktığı Eyüp’te belediye nezdinde ilginç gelişmeler yaşanıyor

KARAKAYA’YA ÇİRKİN SÖZLER

Eyüp Belediyesi Basın Danışmanlığı görevini yürüten Ali Yiğit, 3 Haziran 2015’te sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Akit’in merhum Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Hasan Karakaya’ya yönelik çirkin ifadeler kullanıyor. Karakaya’nın bir yazısını paylaşan Yiğit’in, “Böyle iğrenç bir yazı yazacak kadar seviyesizleşen Akit yazarı... Seninle aynı havayı soluduğum için utanıyorum.” notunu eklediği görülüyor.

ERDOĞAN’I ELEŞTİRİYOR, TANRIKULU’NU DESTEKLİYOR

Ali Yiğit, 7 Haziran 2015’te AK Parti’nin tek başına iktidar olma çoğunluğunu yakalayamadığı seçimlerin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alıyor. Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Yiğit’in 10 Haziran 2015 tarihli paylaşmında, “Bir hafta önce tüm iyi niyetimle ‘Erdoğan AK Parti’ye 3 puan kaybettirdi, artık daha fazla miting yapmamalı.’ dediğimde bazı arkadaşlar bunu yanlış anlamış ve eleştirmişti. ‘Şimdi gördünüz mü’ demek bir şeyi değiştirmiyor” sözleri yer alıyor. Yiğit, Twitter hesabında ise CHP’nin PKK yanlısı milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 23 Aralık 2015’te, PKK’nın şehirlere hendek kazarak terör estirdiği süreçteki şu tweet’ini beğenmiş: “Silopi’den çığlık var. Bu en insani talebe vicdanınızı kapatacak mısınız? Efkan Ala, Numan Kurtulmuş.”

Danışman Ali Yiğit’in, Eyüp Belediyesi’ndeki görevine TRT’den kovulduktan sonra başladığı da edinilen bilgiler arasında.

FETÖ’CÜLERİ ‘BEĞENEN’ BAŞKAN YARDIMCISI

Eyüp Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer’in sosyal medya etkileşimleri de skandal nitelikte. Eyüp Belediyesi bünyesinde kurulan FETÖ ile mücadele komisyonunun başında bulunan Ahmet Turan Koçer’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ve AK Parti idarecilerinin montaj kasetlerini paylaşan FETÖ’cü “Başçalan” adlı karanlık hesabın paylaşımlarını beğendiği tespit edildi. 20 Mart 2014’te “Başçalan”ı beğenen Ahmet Turan Koçer’in, FETÖ’cü firari yazar Önder Aytaç’ın paylaşımını da aynı tarihte beğendiği öğrenildi. Koçer, 17 Aralık 2013’te Cüneyt Özdemir’in FETÖ’nün yolsuzluk kılıflı darbe operasyonlarına atıfla yaptığı, “Hırsız hırsızdır. Nokta.” Şeklindeki paylaşımını da beğenmiş.

Eyüp Belediyesi Başkan Yardımcısı Koçer’in, FETÖ’cü firari Emre Uslu’nun 23 Kasım 2013’teki “Sabreden kazanır” tweetini de beğendiği görülüyor. Koçer, “Çapulzade” isimli FETÖ’cü troll hesabın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “Tabi canım. Siz Kürdistan’ı da kurarsınız böyle giderse. Şehitimize kelle diyenle yanyanasınız ya” tweetini de beğenmiş.

YİĞİT: PAYLAŞIMLARIMI SİLDİM

Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Ali Yiğit, yaptığı paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul etti. Yiğit, “Hasan Karakaya’nın o yazıdaki üslubunu beğenmediğim için paylaştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Haziran sürecinde miting yapmaması görüşündeydim, o paylaşımım bu nedenledir. Bu iki paylaşımı da sonradan sildim” dedi. Yiğit, Tanrıkulu’nun paylaşımını ise “nasıl bir PKK yanlısı olduğunu ortaya koymak için” ulaşabileceği bir yerde kalması maksadıyla ‘fav’a aldığını öne sürdü. Ali Yiğit, TRT’den ise kovulmadığını, Eyüp Belediyesi’ne geçmek için ayrıldığını söyledi.



