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AK Partili eski vekil gözaltına alındı!

Yalova'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı.

22 Haziran 2017 Perşembe 23:53
AK Partili eski vekil gözaltına alındı!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen  soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla  Mücadele Şubesi ekiplerinin, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı  tespit edilen 2002-2007 yıllarında Yalova Milletvekilliği yapan Şükrü Önder'i  gözaltına aldığı bildirildi.

 Açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ile  2002-2007 yıllarında Yalova milletvekilliği yapmış emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü  Şükrü Önder, örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit  edilmesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 10.00  sıralarında gözaltına alınmıştır."

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 23:53
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