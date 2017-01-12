AK Partili eski başkan burada ölü bulunmuştu… Bir gün sonra gelen haber şoke etti

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde eski AK Parti'li Belediye Başkanı Kanatsız'ın bir gün önce ölmesi üzerine hayvanlarının bakımını üstlenen çoban da ağılın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi

AK Partili eski başkan burada ölü bulunmuştu… Bir gün sonra gelen haber şoke etti
Eklenme: 12 Ocak 2017, 15:15
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Isparta’ya bağlı Kesme köyünün geçen dönem Ak Parti'den belediye başkanlığı yapan ve sahibi olduğu sürüyü otlatmak için gittiği arazide ölü bulunan Mehmet Kanatsız'ın hayvanları, yakınları tarafından bakılması için köyde çobanlık yapan Osman Özkan'a teslim edildi.

Aldığı sürüyü ağıla sokan Özkan, bir süre sonra ağılın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleri, Özkan'ı enkaz altından çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çobanın cenazesi otopsi için Sütçüler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesme'de geçen dönem belediye başkanlığı yapan ve hayvanlarını otlatmak için köyden ayrılan Mehmet Kanatsız'ın geri dönmemesi üzerine Jandarma ve afad ekiplerince arama başlatılmış, ekipler köy dışındaki arazide, Kanatsız'ı ölü bulmuştu.

 
EtiketlerMehmet KanatsızIspartaSütçülerafadsağlıkAk PartiJandarma
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