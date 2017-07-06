AK Parti’li Deligöz: “15 Temmuzların yaşanmasına izin vermeyeceğiz”

Cumhurbaşkanlığının sevk ve idaresinde 15 Temmuz şehitlerini anma kapsamında bir program hazırlandığını söyleyen Deligöz, "81 ilde aynı anda başlayacak program ile hain darbe teşebbüsüne karşı gösterilen milli birlik ve beraberlik duygusu yeniden canlandırılacak ve şehitlerimiz için dua edilecek. Bu kapsam da 15 Temmuz şehitlerimizin unutturulmaması ve unutulmaması için bir dizi faaliyetler yapılacak. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece tekrar bir ’demokrasi nöbeti’ süreci başlayacak. Demokrasi nöbetlerimiz ile hain darbe teşebbüsüne karşı duruşumuzu göstereceğiz. CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na tavsiyem terör örgütleri ile bir araya gelerek sözde yürüyüşünü bırakması ve halkın yanında 15 Temmuz ruhunu yaşamasıdır. 15 Temmuz gecesi yüzlerce şehit verdik. O zamanlar sesi çıkmayanlar, evlerine kapananlar yeni bir gezi ruhu yaratmaya çalışıyorlar.Halkımız, kolluk kuvvetlerimiz ve bizler artık eskisinden daha dikkatli olacağız. 15 Temmuz’ların yaşanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim” dedi.