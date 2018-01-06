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AK Partili Dağ: FETÖ'nün söylemiyle CHP'nin söylemi örtüşüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,  17-25 Aralık 2013'ten bu yana Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile CHP'nin  söylemlerinin aynı olduğunu belirterek, "CHP'lilerle, FETÖ'cülerin attığı  tweetlerin bile aynı benzerlikte olduğunu görüyoruz." dedi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:06
AK Partili Dağ: FETÖ'nün söylemiyle CHP'nin söylemi örtüşüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin geleceğine yönelik düzenlenen FETÖ'nün 15 Temmuz  2016'daki darbe girişimine ilişkin davaları parti olarak yakından izlediklerini  ancak diğer partilerin kendilerini yalnız bıraktığını anlattı.

İstanbul ve Ankara'da devam eden darbe girişimine ilişkin davaları  şehit yakınları ve gazilerle en az 5-6 AK Partili milletvekilinin nöbetçi olarak  izlediğine dikkati çeken Dağ, bu iki ilin dışında görülen davaları da partileri  tarafından görevlendirilen gönüllü avukatlar aracılığıyla takip ettiklerini  söyledi.

Dağ, sanık sayısının az olduğu davalarda çıkan kararlar nedeniyle  insanların içinin serinlediğini ancak sanık sayısının fazla olduğu davalarda ise  kararlar için biraz daha sabırlı olunması gerektiğini dile getirerek kendilerine  verilen savunma hakkını kötüye kullanan sanıkların davaların uzamasına sebep  olduğunu vurguladı.

FETÖ davalarında sanıkların savunmalarını uzatması, her şeyi inkar  ederek kurtulacağını zannetmesinin altında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden  (AİHM) medet ummalarının yattığını ifade eden Dağ, FETÖ'nün AİHM umudunun da boşa  çıkacağının altını çizdi.

"Darbe girişimi sadece AK Parti'ye karşı yapılmadı"

"Bu darbe girişimi sadece AK Parti'ye karşı yapılmadı, bu ülkeye karşı  yapıldı. Amerika'daki davayı takip edenlerin, Ankara ve İstanbul'daki davayı  takip etmiyor olması da sorgulanması gereken bir nokta. 'Siz sonucu beklediniz,  darbeciler başarılı olsaydı alkış tutacaktınız' dediğimizde, bu durum haklı  olduğumuzu ortaya çıkarıyor. Davaları hiç takip etmeyip, sanki sadece AK  Parti'nin davasıymış gibi bir hal ortaya çıkartılıyor. Bunu da tabii ki  milletimizin vicdanına ve takdirine havale ediyoruz." ifadelerini kullanan Dağ,  MHP'nin davaları kısmen takip ettiğini ancak CHP ve HDP'yi duruşmalarda  görmediklerini dile getirdi.

CHP'NİN "TÜRKİYE'DE HUKUK YOK" ELEŞTİRİSİNE CEVAP

Ana muhalefet partisinin zaman zaman dile getirdiği "Türkiye'de hukuk  yok, yargı bağımsızlığı söz konusu değil" söylemin gerçeği yansıtmadığını  belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet uzun yıllardır, bu teraneyi çalıyor, sürekli böyle bir  ifadede bulunuyor. Özellikle 17-25 Aralık 2013'ten sonra bunu çokça dillendirdi.  17-25 Aralık'tan sonra yargı üzerinden bazı hamleler yapıldığında ana muhalefet  orada yapılan hamleleri ne yazık ki sonuçsuz bırakacak bazı yollara tevessül  etti. Yani 17/25 Aralık'ta bu yapıyla biz mücadele etme cihetine giderken o  zamanki savcı ve polislerin tayinini çıkartma noktasında veya MİT tırlarının  durdurulması meselesinde Türkiye'yi dünyaya şikayet ettiler. Hatırlarsanız, CHP  Genel Başkanı da Lahey sözleri söylüyordu, FETÖ de Lahey sözleri söylüyordu.  Bunlar ısrarla bu konu üzerinde aslında bir yerlere mesaj vermenin amacı içinde.  Ana muhalefetin yargı konusunda tavır ve düşünceleri 17/25 Aralık'tan sonra neyse  15 Temmuz'dan sonra da aynı şekildedir. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden  sonra 4 bin 500 civarında hakim ve savcı ihraç edildi. Bu yapılması gereken bir  şey değil mi? Ana muhalefet buna cevap versin."

Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçmesi nedeniyle bazı kararların  alındığını hatırlatan Dağ, CHP'nin yargı konusunda söylediği sözlerin hiçbir  geçerliliğinin olmadığını kaydetti.

"FETÖ'nün bir çok söylemiyle CHP'nin söylemi örtüşüyor"

CHP'nin siyasi parti gibi davranmadığını, FETÖ'yle söylem birliği  içinde olduğunu ifade eden Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP ile FETÖ aynı dili konuşuyor dediğimizde, CHP'li arkadaşlar  kürsüden ayağa fırlıyor, bir anda alevleniyor. Ortada gerçek bir durum var. Ne  yazık ki bunu biz de istemeyiz. Ana muhalefet, bu ülkenin siyasi partisidir.  Siyasi parti gibi davranmasını bekleriz. Ama baktığımızda FETÖ'nün birçok  söylemiyle CHP'nin söyleminin, özellikle 17/25 Aralık'tan sonra birçok konuda  örtüştüğünü görüyoruz. Biraz önce Lahey örneğini verdim. Lahey konusuna  bakıyorsun örtüşüyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne bakıyoruz,  her gün CHP'lilerle, FETÖ'cülerin attığı tweetlerin bile aynı benzerlikte  olduğunu görüyoruz. Darbe, herkesin gözü önünde gerçekleşen bir darbe. FETÖ bu  ülkeden kaçmış kaçakları vasıtasıyla dünyada sürekli raporlar yayınlıyor. Bu  raporların neredeyse tamamında, darbeyi kontrollü darbe noktasına getirmeye  çalışıyor. Hatta o kadar saçmasapan şeylerden bahsediliyor ki Meclise sözüm ona  bomba atılmamış, oradaki kolonların içerisine C-4 bombası yerleştirilmiş, o gün o  gece C-4 bombası patlatılmış. Bunlar akla ve izana aykırıdır. Mecliste CHP'li  milletvekilleri de vardı. Uçakların uçtuğunu onlar da gördü. Buradan kontrollü  darbeyi söylerken, o anda bir bakıyorsunuz aynı gün ve zamanlar da CHP Genel  Başkanı da burada aynı şeyi söylüyor. Bunu gördüğünüz zaman hayretler içerisinde  kalıyorsunuz."

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 12:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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