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AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e en son tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı oldu.

02 Ocak 2018 Salı 09:17
AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün darbe girişiminde ve sonrasında 'terör' eylemlerine müdahale eden sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK'daki tarih muğlaklığını eleştirmesi üzerine AK Parti'den gelen tepkiler devam ediyor. Gül'e en son tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı oldu.

AK Partili Çamlı, sosyal medya hesabı Twitter'dan Gül'ün frak giydiği bir fotoğrafı paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“Dağına göre kar veriyor adına kurban olduğum Rabbim, ya beni o zaman Cumhurbaşkanı yapsaydı, vaziyeti idare edeyim falan diyemez ölürdüm de giremezdim şu komik İngiliz kıyafetine!.."

 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 09:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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