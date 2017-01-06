AK Partili Burhan Kuzu Kılıçdaroğlu'na reçeteyi verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Reina saldırısı sonrası yaptığı açıklamaları eleştiren Burhan Kuzu 'Sen patlamayı getiripte yaşam biçimi diye getirirsen orda kalırsın Kemal bey. Orada kalırsın yanlış yoldasın Kemal bey.' dedi.



Sunucu Türker Akıncı'nın 'Kemal Kılıçdaroğlu'na bir reçete yazabilir misiniz buradan' sözü üzerine Burhan Kuzu canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na iktidarın yolunu gösterdi.



KILIÇDAROĞLU'NA SEÇİM REÇETESİ



Kılıçdaroğlu'na Başkanlık seçimi için mitinglerde yapacağı konuşmalarla ilgili önerilerde bulunan Kuzu ' Dediklerimi yaparsa şansı zor da olsa olur ama bugün böyle diyor yarın ne olur şüphesi verirse o olmaz.' dedi.



AB VE ABD'YE GÜVENİMİZ KALMADI



AB ve ABD'nin Türkiye'nin terörle olan mücadelesindeki iki yüzlü tavırlarından bıktıklarını ifade eden Kuzu ' ABD bizi bıktırdı, kusturdu. ABD ve AB'ye güvenimiz kalmadı. ' dedi.