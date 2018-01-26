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AK Partili Bülent Turan sert çıktı: Bu metni yazanlar...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Afrin operasyonunun durması için imza toplayanlara sert eleştirilerde bulunarak, "Bu utanç metnini yazanlara soralım, terör örgütü bu saldırıları yaparken siz neredeydiniz?" dedi.

26 Ocak 2018 Cuma 15:47
AK Partili Bülent Turan sert çıktı: Bu metni yazanlar...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Terör örgütüne karşı sesinizi yükselttiniz mi? Terörü her fırsatta meşru gösterdiniz. Adeta içimizdeki PYD'liler oldunuz. Bu yüzden o bildiri sizin boynunuzda utanç madalyası olarak ömrünüzün sonuna kadar asılı kalacak." diye konuştu.

Ülkedeki bazı kesimlerin PYD/PKK'yı meşru bir aktör gibi göstermeye  çalıştığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Bugün birileri çıkmış, 'Savaşa hayır' diyor. Terörle mücadelemize kara çalmak için şu an yapılanı savaş olarak nitelendiriyorlar. PYD'yi meşru bir aktör gibi göstermeye çalışıyorlar. Bizler savaşın içinde değiliz. Bizler,  terörle mücadele ediyoruz. Uluslararası hukukun bize verdiği haklarla kendi sınırlarımızı koruyoruz. Önceki gün kendilerini aydın olarak nitelendirmiş ama  kalpleri ve vicdanları kararmış bir grup insan bir bildiri yayınladılar. Terör örgütüne tek laf etmeden, hükümeti bu haklı mücadelelerinden dolayı suçluyorlar. 'Afrin'de ne işimiz var?' diye soruyorlar."

Ankara'da Güvenpark'ta, Merasim Sokak'ta, İstanbul'da Vezneciler'de  teröristlerin şehit ettiği vatandaşlar için Afrin'de olunduğuna dikkati çeken  Turan, "Terör örgütünün saldırılarını engellemek için Afrin'deyiz. Bu utanç metnini yazanlara soralım, terör örgütü bu saldırıları yaparken siz neredeydiniz? Hangi bildiriyi yayınladınız? Silahlarınızı milletimizin üzerinden çekin dediniz  mi? Demediniz! Demediğiniz gibi terörü her fırsatta meşru gösterdiniz." dedi.

Turan, ziyaret sonunda partililer ve vatandaşlarla sohbet edip  Çanakkale'de devam eden yatırımları değerlendirdi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 15:47
  1. pyd
  2. Bülent Turan
  3. Afrin
  • ZaferZafer18 dk önce
    ....sıkıya geldimi savaşa hayır abd ab iki kemik atıp bitiniz kanlandimi savaşa devam
  • yazıYORUMyazıYORUM36 dk önce
    Yanlış tespit: Biz resmen fiili olarak savaştayız. Suriyede ADB lejyonları ile savaşıyoruz, ABD Türkiyeye ilk etapta DAEŞ, sonrasında FETÖ ve PYD-PKK üzerinden savaş ilan etti, PYD belasıda def edildiğinde göreceksiniz ABD şahsen saldırıya geçecektir
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