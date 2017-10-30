AK Partili belediye 'İyi Parti'ye dava açıyor

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı düzenlediği basın toplantısında, İyi Parti'nin yazılışının Kayı Boyu simgesiyle anılmasından rahatsızlık duyduklarını belirterek simgenin Osmanlı Devleti'nden miras kaldığını ve telif hakkının Bilecik Belediyesi'nde olduğunu kaydetti.

'HALKIMIZA MAL OLMUŞ BU SİMGENİN PATENTİ BİZDE'

Başkan Yağcı, İyi Parti'nin söz konusu simgeyi doğrudan amblem olarak belirtmeyerek bir 'kurnazlık' yaptığını savundu ve ekledi: "Öte taraftan da Kayı'yı belirtecek işaretleri ve sözleri kullanarak patenti bizde olan ve halka mal olmuş, atalarımızdan bize emanet olan bir işareti partinin işaretiymiş gibi bir kurnazlık içerisine girme eğilimlerini de görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞEHRE KAYI BOYU ANITI BİLE YAPTIRDIK'

Belediye başkanı olmadan önce çeşitli illerde hakimlik yapan Selim Yağcı, Kayı Boyu ambleminin patent tescilini 2014 yılında Bilecik Belediyesi'nin aldığı, kente üç boyutlu büyük bir Kayı Boyu Anıtı yaptırdıklarını söyledi.

'İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ GÖRECEĞİZ'

Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti için "Bu partinin iyi mi kötü mü olduğunu tabii ki zaman gösterecek. Parti akıbetine ilişkin kararı milletimiz verecek. Demokrasiye inanan kişiler olarak yeni bir partinin oluşmasından rahatsızlık duymamız mümkün değil. Fakat bu partinin kuruluşu ile birlikte kamuoyunda bazı rahatsızlıklar da oluştu. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak bu rahatsızlıkları duyan kesimlerden olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

'KAYI BOYU AMBLEMİ KONUSUNDA ÇOK HASSASIZ'

Bilecik için "Kuruluş ve kurtuluşun beşiği", "Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ve Kayı Boyu'nun kök saldığı topraklar" dediklerini belirten Selim Yağcı, "Bundan ilham alarak Bilecik Belediye Başkanlığı olarak Kayı Boyu amblemi noktasında son derece hassasız" diye konuştu.

'ALGI OPERASYONU PEŞİNDELER'

İYİ Parti kurulduğunda, simgesine 'İYİ' yazarak, Kayı simgesine benzer tarzda bir simge oluşturduğunu belirten Başkan Yağcı, "Partinin logosu tek başına bizim Kayı Boyu Anıtı'nı veya Kayı Boyu amblemini gösterecek nitelikte olmadığını düşünüyorum. Ama partinin yöneticileri ve diğer kesimleri bu konuda çeşitli beyanatlar veriyor. Örneğin, Başkan Meral Akşener ismi ile 'Türkiye İyi olacak. Teşekkürler Bilecik Belediyesi' gönderisi paylaşılarak belediyemizi de gösterecek şekilde bir algı oluşturma operasyonuna girişmişler" dedi.

'TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Bilecik Belediye Başkanlığı olarak patent tescilinin kendilerinde olduğunun altını çizen Yağcı, "Bize ait olan tüm hukuksal haklarımızı ilgili partiye karşı kullanacağız" diye belirtti.