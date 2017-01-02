AK Partili Belediye Başkanı Rıfat Altuntop partisinden istifa etti

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinin belediye başkanı Rıfat Altuntop, partisinden istifa etti.

AK Partili Belediye Başkanı Rıfat Altuntop partisinden istifa etti
Eklenme: 02 Ocak 2017, 11:13
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2014 Mahalli İdareler seçiminde AK Parti'den Atkaracalar Belediye Başkanı seçilen Altuntop, partisinden istifa ettiğini belirterek istifa mektubunu cuma günü il başkanlığına gönderdiğini duyurdu.

Belediye Başkan Altuntop, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki siyasi yetkililerle çalışmayacağım için partime istifa dilekçemi cuma günü itibariyle gönderdim ve partimden istifa ettim. Umarım hayırlara vesile olur. Hepiniz Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.

Altuntop, daha önceki dönemlerde MHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmişti.

 
EtiketlerÇankırıAtkaracalar Belediye Başkanı seçilen Altuntopak parti istifa
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