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AK Partili belediye başkanı istifa etti!

AK Partili Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, istifa ettiğini açıkladı.

30 Ocak 2018 Salı 14:35
AK Partili belediye başkanı istifa etti!

Makamında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Külcü, istifa süreci ile ilgili gazetecilere açıklamalar yapıyor. Külcü’nün istifasının ardından belediye meclisinin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni belediye başkanını seçeceği öğrenildi.

Külcü’nün, genel merkez tarafından istifasının istendiği iddia edilmiş, Çorum'daki İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Külcü ile görüşmüştü.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 14:35
  1. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü
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