AK Partili belediye başkanı istifa etti!

Makamında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Külcü, istifa süreci ile ilgili gazetecilere açıklamalar yapıyor. Külcü’nün istifasının ardından belediye meclisinin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni belediye başkanını seçeceği öğrenildi.

Külcü’nün, genel merkez tarafından istifasının istendiği iddia edilmiş, Çorum'daki İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Külcü ile görüşmüştü.