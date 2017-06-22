AK Parti'li belediye başkanı görevden alındı!

Başkan Aksoy'un, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden alındığı öğrenildi.

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da Belediye Başkanı Necdet Aksoy İçişleri Bakanlığının kararı ile görevden uzaklaştırıldı. Yeni kararname ile Safranbolu'ya Kaymakam olarak atanan Fatih Ürkmezer'in aynı zamanda belediyeye kayyım olarak atanacağı da öğrenildi.