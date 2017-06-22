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AK Partili ilçe belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Karabük'ün Safranbolu İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Necdet Aksoy’u görevden aldı.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:27
AK Partili ilçe belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Karabük'ün Safranbolu İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Necdet Aksoy’u görevden aldı. Görevden alınan Necdet Aksoy'un, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden alındığı öğrenildi.

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da Belediye Başkanı Necdet Aksoy İçişleri Bakanlığının kararı ile görevden uzaklaştırıldı. Yeni kararname ile Safranbolu'ya Kaymakam olarak atanan Fatih Ürkmezer'in aynı zamanda belediyeye kayyım olarak atanacağı da öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:27
  1. Safranbolu
  2. Necdet Aksoy
  3. İçişleri Bakanlığı
  • mehmetmehmet2 sa önce
    Karabük neki istanbul a gel üsküdara gel ibb ye gel
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