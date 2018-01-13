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AK Partili belediye başkanı gazetecileri şoke etti! Hiçbir vaadimi yerine getirmedim...

Trabzon'un Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, Trabzon'daki yerel gazetecilere ders verdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:33
AK Partili belediye başkanı gazetecileri şoke etti! Hiçbir vaadimi yerine getirmedim...

AK Partili Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti'nce Şalpazarı ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan gazetecilerle sohbet etti. Kent ve ilçede ilginç çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve son günlerde de Köy Enstitüleri'nden kalan yapıların yurt yapımı için yıkımındaki 'ahır' ifadesiyle yoğun tepkilere hedef olan Bıçakçıoğlu, basının hizmetleri ve vaatlerini sorgulamasını istedi.
Beşikdüzü ile ilgili seçim vaatlerini bugüne kadar yerine getirmediğini anlatan Bıçakçıoğlu, şöyle konuştu:

"Trabzon, her geçen gün her konuda kan kaybediyor. Sorgulayan bir basın istiyorum. Fikri takibi olan bir basın istiyorum. Özellikle yerel basın ilçemde 35 mahalle var. Seçimden önce her mahalleye bir vaadim oldu. Daha bugüne kadar hiçbirini yapmadım. Ama bunu basının hiçbirisini yazmadı. Ben espri ve şaka ile karışık bir laf ediyorum, bütün basın yazıyor. Yahu ben vaat ettim, bu milleti kandırdım, size şunu bunu yapacağım dedim. Bugün itibarıyla seçime 14 ay kaldı. Ben bu vaatlerin hiçbirini yapmadım. Bu benim için olduğu gibi seçilen siyasilerimiz, vekillerimiz için de geçerli. Belediye başkanlarımızın hepsi için geçerli.''

'TRABZON BASINI ŞUNU SORGULASIN…'

Trabzon'a kamu yatırımlarının yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Bıçakçıoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer biz Trabzon'u ileriye taşıyacak, yataktan kaldıracaksak, göç vermesini önleyeceksek buraya yatırım almamız lazım. Kamu yatırımlarını buraya çekmemiz, hizmet sektörünü geliştirmemiz lazım. Bana bugün Trabzon'da 200 kişinin 300 kişinin çalıştığı bir iş yerinden bahsedin. Yok. Trabzon basını şunu sorgulasın. Desin ki; bizim gibi siyasilere ya 67 vilayetten bu Trabzon Türkiye'de gayri milli hâsılada kaçıncıydı?' 81 vilayetken kaçıncı? Ya ben bir zamanlar Antep'ten öndeydim, Aydın'dan, Denizli'den öndeydim, Konya'dan, Kayseri'den öndeydim. Bunları sorgulasın. Yoksa hâlâ kafasının içindeki ahırlardan kurtarılamayanlar bizleri eleştirip duracak. Varsın eleştirsin diyoruz. Herkesin gününü kutluyoruz."

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 15:33
  1. AK Partili Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu
  2. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
  • HasanHasan29 dk önce
    Ne diyo la bu kafayı mı yemiş eleştirincede ahır kafalı dersin rahat batıyor heralde.
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