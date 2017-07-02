AK Partili başkana suikastta flaş gelişme

Terör örgütü PKK, Diyarbakır ve Van'da siyasilere saldırdı. AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi evlerinin önünde kurşunların hedefi oldu. AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan Mulla Mahallesi’ndeki evinin önünde saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Aydın Ahi de aynı yöntemle hainler tarafından evinin önünde şehit edildi.

Ahi'nin katillerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Aydın Ahi’nin cenazesi bugün Van merkez Hz. Ömer Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesinde toprağa verileceği belirtildi.