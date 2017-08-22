AK Partili başkan: İstifa etmedik, ettirildik!
AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanlığı'ndan dün istifa eden Adil Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz bu yolda çok çalıştık ve biz bu uğurda bilinen ve bilinmeyen çok bedeller ödedik. Bu iş elbette çok tartışılabilir, yorumlanabilir. Şu biline ki biz istifa ettirildik" dedi.22 Ağustos 2017 Salı 14:33
Geçtiğimiz gün Bolu'ya gelen AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Hacı Turan ile AK Parti Kilis Milletvekili, İl Koordinatörü Hüseyin Devecioğlu, parti yönetimiyle bir araya geldi. Turan ve Devecioğlu'nun AK Parti il yöneticileri ile yaptığı görüşmenin ardından dün AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen görevinden istifa etti.
'KENDİLİĞİMDEN İSTİFA ETMEM DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?'
Esen, istifasının ardından sosyal medya hesabından istifa ettirildiğini açıklayarak şöyle dedi:
"Son beş seçimdir bu başarılara vatandaşının arasına karışarak, vatandaşını ardına alarak imza atan kamuoyu önünde gecesini gündüzüne katarak çalışan bir Merkez İlçe Başkanı olarak kendiliğimden istifa etmem düşünülebilir mi? Böyle bir şeyi düşünmek öncelikle birlikte yol yürüdüğümüz vatandaşımıza sonra da yönetimlerime yanlış olmaz mı? İşin özeti olarak şu biline ki biz bu davaya canımızı koyduk ve biz hiçbir zaman şov yapmadık. Biz bu yolda çok çalıştık ve biz bu uğurda bilinen ve bilinmeyen çok bedeller ödedik. Bu iş elbette çok tartışılabilir yorumlanabilir. Şu biline ki biz istifa ettirildik. Biz bu işi önceleri de söylediğimiz gibi dava olarak gördük ve öyle görmeye de devam edeceğiz."
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millet1 sa önce doğru tercih edilmiş çünkü açıklamasından dava adamı olmadığı çıkıyor.diğer il ve ilçeler de incelensin.özellikle il ilçe başkanları belediyeler hükümet bayrağı çekip fetöyü koruyan sendikalar ve onlara göz yuman vekillier DENİZ GEZMİŞ1 sa önce GÜLE GÜLE ...ERLER SAF DEĞİŞTİRİNCE MIZMIZLANMAZ.... Alparslan 10711 sa önce Dava adamıyım diyen adam(!)daha ilk gününde davasını satıp teşkilatından şikayet eder mi bre çapsız soytarı,derlerse ne cevap vereceksin artist? Melikşah1 sa önce Çalışmayıninek gibi yatın Salim Kaygusuz1 sa önce Bu davaya baş koyan birisinin tavrı bu olmaz, eğer gerçekten bir davan varsa kisenden davanı bırak dememiş ki böyle olsaydı serzenişlerin hafif bile kalırdı, ancak bir koltuk uğruna bu kadar mağdur ayaklarına yatmak sadece yapılan işlemin doğru oldığunu göterir... vesselam Mustafa Kolböreği2 sa önce aynı sözleri meclistekiler için de edebilsen keşke.nasıl gidiyor hayat? fark etmez2 sa önce bu dava kendini gerçekten feda ediyorsan sadece başkanlık yapmak yetmez değil istifada kimsenin yapamayacağı büyük bir görevdir allahkulu2 sa önce Sikayetinden belli nereye kadar gide bilecegin tam zamaninda sana git istirahat et demisler yigitler sikayet etmezler Ömer Dag2 sa önce Adam gibi adam Büyük adam.İstifa etmedi Ettirildi, Söylenecek cok şey var Konuşamıyor Sina SALIK2 sa önce Benim senaryom şu.Darbe sonrası (ki ben dabenin fetö ve kemalistlerin ortak operasyonu olma ihtimalini düşünüyorum) kemalistler (özellikle askeri kesim) halkın güvenini kazanmayı planladı fakat bunu kesinlikle başaramadı.Bu yüzden şu an bir başarısızlık mevcut.Yeni plan olarak şu an fetöyle mücadele ediliyormuş gibi gösterip alakasız isimleri tasfiye ediyor olabilirler.Sonra başarısız bir darbe girişimi daha planlayıp bakın bize güvenmediniz yine darbe yediniz biz yine haklı çıktık ayağına yatacak olabilirler.İnşallah böyle olmaz ama kemalistler halkın özellikle yeni neslin güvenini kazanmak istiyor.Çünkü biliyorlar ki öbür türlü tarihin tozlu sayfalarındaki yerlerini alacaklar.Ve sistemleri çöküyor.2019 öncesi inşallah bir darbe daha yaşamayız ama gidişat farklı görünüyor.Fetöcüler, solcular ve kemalistler (geziciler) asla vazgeçmez.27 Nisan bile fetö ile kemalist kesimin danışıklı muhtıurası olabilir.O sıra askeriyeye kükrüyenler acaba kripto fetöcüler miydi bir araştırmak lazım.