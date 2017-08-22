AK Partili başkan: İstifa etmedik, ettirildik!

Geçtiğimiz gün Bolu'ya gelen AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Hacı Turan ile AK Parti Kilis Milletvekili, İl Koordinatörü Hüseyin Devecioğlu, parti yönetimiyle bir araya geldi. Turan ve Devecioğlu'nun AK Parti il yöneticileri ile yaptığı görüşmenin ardından dün AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen görevinden istifa etti.

'KENDİLİĞİMDEN İSTİFA ETMEM DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?'

Esen, istifasının ardından sosyal medya hesabından istifa ettirildiğini açıklayarak şöyle dedi:

"Son beş seçimdir bu başarılara vatandaşının arasına karışarak, vatandaşını ardına alarak imza atan kamuoyu önünde gecesini gündüzüne katarak çalışan bir Merkez İlçe Başkanı olarak kendiliğimden istifa etmem düşünülebilir mi? Böyle bir şeyi düşünmek öncelikle birlikte yol yürüdüğümüz vatandaşımıza sonra da yönetimlerime yanlış olmaz mı? İşin özeti olarak şu biline ki biz bu davaya canımızı koyduk ve biz hiçbir zaman şov yapmadık. Biz bu yolda çok çalıştık ve biz bu uğurda bilinen ve bilinmeyen çok bedeller ödedik. Bu iş elbette çok tartışılabilir yorumlanabilir. Şu biline ki biz istifa ettirildik. Biz bu işi önceleri de söylediğimiz gibi dava olarak gördük ve öyle görmeye de devam edeceğiz."