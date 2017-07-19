Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Partili başkan ihraç edildi

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Kale İlçesi Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın, AK Parti'den kesin ihracına karar verildiğini belirtti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:46
AK Partili başkan ihraç edildi

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde refah ülkesi bir Türkiye ve millete hizmet için yorulmadan çalıştıklarını belirtti.

Bu davanın tüm kadrolarının da buna uygun şekilde, birlik ve beraberlik içinde olmasının gerektiğini vurgulayan Filiz, "AK Partili olmak, aziz Türk milletinin medeniyet değerleri ile şekillenmiş ilkesel duruşu gerekli ve zorunlu kılar. AK Parti içtüzüğünün 117. maddesi bu ilkesel duruşa aykırı davranışları kesin ihraç nedeni olarak belirtmiştir. Bu çerçevede, Kale İlçe Belediye Başkanı Erkan Hayla, hakkında ileri sürülen iddialar değerlendirilerek kesin ihracı için Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

İLKELERLE BAĞDAŞMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞ

Filiz, açıklamasında "Partimizin yetkili kurullarında, hakkındaki iddialar incelenmiş ve Erkan Hayla'nın AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 18 Temmuz'da toplanan Merkez Yürütme Kurulu kararı ile partimizden kesin ihracına karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, 22 Haziran'da partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:46
  1. ak parti
  2. ak parti ihraç
  3. necip filiz
  4. Kale İlçesi Belediye Başkanı
  5. erkan hayla
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailin çıkarları için ABD İle her şeyi yaptık
    1. İsrailin çıkarları için ABD İle her..
    2. 'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı..
    3. Taliban güçlerinin ilerleyişi sürüyor
    4. Kan donduran cinayet
    5. Başakşehir'den bir transfer daha
    6. Öldürüldüğü sanılan kadın duruşmaya..
    7. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ görevi..
    8. Türkiye'den dönmek isteyen General'e..
    9. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye küstah..
    10. Çanakkale'de Birinci Dünya Savaşı'ndan..
    11. Aracın sürüklenmesi için kaç santim su..
    12. 'Reis benim' diyerek kovmuştu! Yenisi..
    13. İş dünyasından yeni kabine açıklamaları
    14. ÖSO, Rejimi Grat füzeleriyle vurdu
    15. Mescid-i Aksa'daki skandala tepki..
    16. Taklalar atarak hurdaya dönen bu..
    17. Soydaş öğrenciler Türkiye'de Kur'an..
    18. Bursa ovasında dolunun verdiği zarar..
    19. Lübnan ordusu Suriye sınırında..
    20. Ahşap ev alev alev yandı
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı