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AK Partili Aydemir’in acı günü

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in annesi Neriman Aydemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Aydemir, dün Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:24
AK Partili Aydemir’in acı günü

FARUK ARSLAN- Erzurum siyasi camiasının öncü isimlerinden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in muhterem validesi Neriman Aydemir hayatını kaybetti. Bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde son nefesini veren Neriman Aydemir Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhume Aydemir’in cenazesi dün Yakutiye’deki Narmanlı Camii’nde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla ebedî istirahatgâhına uğurlandı.

Akit ailesi olarak, merhume Neriman Aydemir’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, başta kederli aile efradı olmak üzere tüm eş, dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:24
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