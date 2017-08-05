Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti'den 'Yeni devlet kuruyoruz' diyen Oğan'a tepki!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yeni devlet kuruyoruz" ifadelerini kullanan Ayhan Oğan'a tepki gösterdi. Ünal "Türkiye’nin son 15 yılında AK Parti’nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır" ifadelerini kullandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:41
AK Parti'den 'Yeni devlet kuruyoruz' diyen Oğan'a tepki!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yeni devlet kuruyoruz" ifadelerini kullanan Ayhan Oğan'a tepki gösterdi.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"Son günlerde toplumda Cumhuriyetimizin değerleri ve kazanımlarına ilişkin kaygılar oluşturmayı amaçlayan bazı provokasyonlar yaşanmıştır.Bu olayların tamamında, faillerle ilgili işlemler titizlikle yapılmıştır.

AK Parti, 15 yıldır her kesimden insanımızın yaşam tarzının güvencesi olmuştur. Halkımızın inancına, kıyafetine, meşrebine müdahale eden anlayışlarla mücadele ederek iktidara gelmiş bir siyasi hareket olduğumuzun en yakın şahidi, bizatihi milletimizdir.

AK Parti, kurulduğu günden beri ayrımcılığa ve ötekileştirmeye asla müsade etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir.

Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır.

Türkiye’nin son 15 yılında AK Parti’nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır.

Partimizin bu konudaki görüşlerini, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, daha önceçeşitli defalar, bizzat veya sözcüleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için, AK Parti olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde gece gündüz çalışıyor, mücadele ediyoruz.

Bugün Türkiye, bir asır önce maruz kaldığı kuşatmanın bir benzeri saldırılarla karşı karşıyadır.

Çanakkale Zaferinden ve Kurtuluş Savaşından aldığımız ilhamla, tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi yürütüyoruz.

Demokrasimizi ve ekonomimizi, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için yaptığımız hizmetleri, 2023 hedeflerimizle taçlandırmak için cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini de yerine getirmiş olacağımıza inanıyoruz.

Devletimizin ve partimizin temel umdeleri olarak ifade ettiğimiz TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET ilkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz.

AK Parti’yi değerlendirmek isteyenler, provokatif söylem ve eylemlere değil, sadece ve sadece 15 yıllık icraatımıza bakmalıdırlar."

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:41
  1. Türkiye
  2. AK Parti
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Atatürk
  5. Türkiye Cumhuriyeti
  6. Çanakkale
  7. Mustafa Kemal Atatürk
  8. Gazi Mustafa Kemal
  9. Recep Tayyip
  • turkturk24 dk önce
    CHP kisaca turkiyey ilerlememesi icin elinden geleni yapan bir topluluk. chp kurulus amacida turk toplumunuorf adet gelenegini bozmak uzere kurulmus bir ekip
  • cemaleddincemaleddin46 dk önce
    Adam gecen yil C. Bashakani Devlet islerinin yürüshünü yeniden düzenliyoruz demishti. Ogan bey oradan yürümüsh. Ishlemeyen sistem yeniden ananelerimize Uygun halde kuruluyor. Bu sistem 1924 lerde millete ragmen yapilmish sürekli darbe görüyordu. Düzmece dish güclerin kurguladigi bu sistemden kurtuluyoruz.
  • AviniAvini54 dk önce
    Ağzınızda çıkan bir kelimeyidikkatli sarfediniz / çünkü biz hükümetiz
  • AlperenAlperen57 dk önce
    Ha şööle...Kişi haddin bilmek gibi fazilet yokdur.
  • VolkanVolkan58 dk önce
    Olmustur Ataturk, simdiki baskomutan belli
  • Muhammedin kılıcıMuhammedin kılıcı58 dk önce
    Gözünün gördüğü kadar görürsün
  • MustafaMustafa59 dk önce
    Imparatorluk cok basarili oldu diye yikildi dimi
  • MesutMesut1 sa önce
    Resmiyette değil ama fiili olarak devlet ve onun kurucu değerleri değişmiştir ve bu yeni devletin Atatürk'ü Tayyip Erdoğan'dır.Benim fikrim mi? Ahmet gitti Mehmet geldi. Yine batı demokrasisinden çok uzağız!
  • ÖgretmenÖgretmen1 sa önce
    Adamın orda kastettiği vesayetçi çevreler tarafındanele geçirilmiş bir Türkiye yerine Erdoğan önderliğinde daha güçlü bir Türkiye'nin kuruluyor olması vurgusuydu...Olay nerelere çekildi..hayret!!!
  • Mehmet EminMehmet Emin1 sa önce
    Allahın seriatı bizim özümuz olan İslamin kanunu siz nerenin tohumusunuz yada soyundansiniz bilmem lakin bu ulkenin ozunde İslamiyet vardir Allahin izniyle tekrar hakimmiyet İslamîn olucak sizde kininizde bogulup gideceksiniz.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan uyardı: Boş kalırsa yandınız
  1. Erdoğan uyardı: Boş kalırsa yandınız
  2. Feci kaza kamerada: Trenin altında..
  3. Dev lastiği tek hamlede bakın nasıl..
  4. Yeni doğan bebek annesine böyle sarıldı
  5. Erdoğan, tek tip kıyafetin detaylarını..
  6. Erdoğan: Duruşmalarda soytarılık..
  7. Erdoğan'dan operasyon sinyali: Yeni..
  8. Her biri yalan makinesi... Akıncı Üssü..
  9. Sıfır arabadaki zam 2. eli de vurdu
  10. Yağmur geliyor... Meteoroloji 12 il..
  11. Emniyet’ten flaş EDS açıklaması
  12. Katarlılar o kente aktı! İmzalar peş..
  13. O polis daha önce de disiplin cezası..
  14. Karar verildi! Sözleşmesi bozuluyor
  15. Avrupa'da zehirli yumurta korkusu
  16. Isparta'da kafede katliam: Ölü ve..
  17. Korkunç uyarı: "Önlem alınmazsa 30..
  18. 'Beşiktaş'ın açtığı stat uğur getirir'
  19. AK Parti'den 'Yeni devlet kuruyoruz'..
  20. Muhalifler PKK'ya saldırı başlattı
ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!
ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!
15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...
1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...