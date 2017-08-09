AK Parti'den 'tek tip' açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle Silivri'de görülmekte olan Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin davayı izlemek üzere Silivri'ye geldi.

Darbe davalarını sabırla takip etmek gerektiğinin altını çizen Şentop, darbeci askerlerin yargılama sırasında propaganda unsuru kıyafet giymelerine kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Şentop, Adalet Bakanlığının darbeci askerler için "tek tip kıyafet" çalışması içinde olduğunu hatırlatarak, “Malumunuz, yaptıkları işten bir nevi utanmadan iftihar etme göstergesi içerisinde bulunmaya teşebbüs edenler oldu. Aslında bunlara müsaade edilmemesi gerekirdi. Onunla ilgili de bir soruşturma var bildiğim kadarıyla. Özellikle darbe teşebbüsünde bulunanlarla ilgili tek tip kıyafetin benimsenmesi yönünde bir çalışma var. Bunun hukuki altyapısını Adalet Bakanlığımız hazırlıyor." ifadelerini kullandı.