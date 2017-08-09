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AK Parti'den 'tek tip' açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, tek tip kıyafet için "Bunun hukuki altyapısını Adalet Bakanlığımız hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:13
AK Parti'den 'tek tip' açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul  Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle Silivri'de görülmekte olan Harp  Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin davayı izlemek üzere  Silivri'ye geldi.

Darbe davalarını sabırla takip etmek gerektiğinin altını çizen Şentop,  darbeci askerlerin yargılama sırasında propaganda unsuru kıyafet giymelerine  kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı. 

Şentop, Adalet Bakanlığının darbeci askerler için "tek tip kıyafet"  çalışması içinde olduğunu hatırlatarak, “Malumunuz, yaptıkları işten bir nevi  utanmadan iftihar etme göstergesi içerisinde bulunmaya teşebbüs edenler oldu.  Aslında bunlara müsaade edilmemesi gerekirdi. Onunla ilgili de bir soruşturma var  bildiğim kadarıyla. Özellikle darbe teşebbüsünde bulunanlarla ilgili tek tip  kıyafetin benimsenmesi yönünde bir çalışma var. Bunun hukuki altyapısını Adalet  Bakanlığımız hazırlıyor." ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:13
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