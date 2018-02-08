AK Parti'den sürpriz karar! Ankara'ya davet edildiler
AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk’ün istifası sonrası 4 ismin il başkanlığı için Ankara’ya davet edildiği öğrenildi.08 Şubat 2018 Perşembe 10:41
AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan AK Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk’ün 82 günlük görev süresinin ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz hafta istifa etmesinin ardından yeni başkan arayışları devam ediyor. AK Parti İl Başkan adayları mimar Mehmet Arkun, avukat Ömer Özmen, ziraat mühendisi Nedim Kaplan ve eğitimci Cengiz Altıntaş’ın AK Parti Genel Merkezine davet edildikleri belirtildi.
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