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AK Parti'den 'sivil direniş'le ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz son KHK’nın tartışmaya yol açan maddesiyle ilgili konuştu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:22
AK Parti'den 'sivil direniş'le ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin terörle mücadeleyi güçlendirmeye yönelik olduğunu söyledi. Yılmaz, "Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin" diye konuştu. Dün yayınlanan 696 sayılı KHK'de '15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı' hükmü yer almıştı.

İŞTE O MADDE

696 sayılı KHK ile "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi.

696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Önceki düzenleme ise şu şekildeydi;

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 12:22
  1. cevdet yılmaz
  2. KHK
  3. 15 temmuz
  4. sivil direniş
  • EyüpEyüp1 sa önce
    Kardeşim eylem kapsamında diyor darbe gibi olaylardan bahsediyor iyice okuyun iki kişi biyerde birini vırmuş vatan için yaptım gibi şeyler hayal ürünüdür olamaz öyle birşey zaten kimse salak değil
  • Ömer gencÖmer genc1 sa önce
    Arkadaş bir kanunu da itiraza mahal vermeyecek şekilde NET yazsaniz ne olur.
  • İsmailİsmail1 sa önce
    Aynen,mutabıkız.
  • RealiteRealite1 sa önce
    İş işten geçmeden bu karardan vazgeçilmeli aynı ülkenin vatandaşı ,kardeş kardeşiyiyecek yok edecek.Bizimkileri kurtaralımda ülke ne okursa olsun yanlış.Hepimiz bir gemideyiz.Titanik battıktan sonra suçluyu bulsan ne yazar
  • HabibHabib1 sa önce
    Kardesim ulke isgal edilecekse darbe olacaksa 2. Gezi olacaksa herkes disari cikar bence bu khk on numara reise bisey olursa Turkiyedeki amerikan hedeflerine dalariz bitti vesselam
  • SelimSelim2 sa önce
    Yahu bu ulkenin askeri polisi yok mu ne diye asker polis aliyorsunuz boyle khk olur mu terör olayi oldugunu kim tesbit edecek sivil varandasa vur kir öldür ceza yok diyorsunuz bu ic savasa neden olur cani skilan birbirini vurur o teröristti der böyle sacmalik olmaz
  • HAKAN GÜVENELHAKAN GÜVENEL2 sa önce
    ASKER VE POLİS LAV EDİLSİN BOŞUNA PARA VERİLMESİN NEDE OLSA ONUN GÖREVİNİ YAPACAK HÖH VE PKK VAR ALLAH ÜLKEMİZİ KORUSUN BU KADAR AHMAKÇA BİR ŞEY OLMAZ
  • Hamza Hamza 2 sa önce
    Nasil endise edilmesin ya! Adam birine kafayi takar.arasinda husumet olur veya herhangi bi nedenden dolayi kavga eder ve öldürür...sonrada vatan icin yaptim derse..ne olacak...ve emin olun bunlar fazlasi ile olacak ulke dallasa donecek... bu milletin polisi askeri zabitasi guvenligi varken Boyle muz cumhuriyetinde hatta ilkel kabilelerde olmayan bu garabetin derhal kaldirislmasi lazim...yoksa cok kotu seyler olacak...ve bunu devlet hukumet Eli ile yapiyor..ey musluman bu gidis nereye...
  • Arif Arif 3 sa önce
    Terörist olmayan için sorun yok... Cenabı hakkın partisi niye itiraz ettiyse...
  • ErsanErsan3 sa önce
    Akp kendi milis gucunu kuruyor
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