% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
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HAYIR23.777.091 OY

AK Parti'den şaibe iddialarına tokat gibi cevap!

CHP'nin, YSK'nın mühürsüz pusula kararı nedeniyle 16 Nisan referandumunu iptal başvurusu yapmasına AK Parti'den tepki geldi. Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP bunu hep yapıyor" dedi.

AK Parti'den şaibe iddialarına tokat gibi cevap!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:36

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, referandumdaki şaibe iddiaları hakkında konuştu. Sözcü'nün haberine göre Turan, “Seçimleri biz halkın iradesi olarak görüyoruz. CHP’nin şimdiye kadar hiçbir seçimden sonra halkın iradesine saygı duymuş bir yaklaşımı yok. Her seçimi tartışıyorlar. Özal aynı şekilde itham etti, Demirel’i itham etti, Menderes’i itham etti. Dolayısıyla biz buna alışığız. ama zaman içinde kamuoyu bunu kabul edecektir. CHP’nin de aynı şekilde kabul edeceğini düşünüyorum” dedi.

“MÜHÜRSÜZ PUSULANIN KABUL EDİLMESİ TEKNİK BİR KONU”

YSK’nın referandumda oy verme işlemi devam ederken mühürsüz zarf ve pusulaların kabul edilmesine yönelik kararını “teknik bir konu” olarak nitelendiren Turan, şöyle dedi; “Bu bizim meselemiz değil, bu YSK’nın teknik bir çalışması. Benzer örnekler bütün dünyada var. Dolayısıyla milletin iradesinin yansıması esastır. Hiçbir yerde sahte oy kullandığına dair bir iddia yok, hiçbir yerde benzer bir iddia yok. Teknik olan, yani filigranlı zarftır, mühürlü zarftır, oyların sayılmasıdır, hepsi bunların YSK’nın kendi taktiridir.”

"SAYILARDA İHTİLAF YOK”

Her sandığın başında siyasi parti temsilcilerinin bulunduğunu ve bunların ıslak imzalı tutanakları aldıklarını da kaydeden Turan, “Her sandıkta siyasi partilerin kendi temsilcileri de vardı. Islak imzalı olarak da o zabıtlar tutanak haline getirilip, her partiye veriliyor. Sayılarda bir ihtilaf yok. Dolayısıyla milletin iradesinin yansımasında bir ihtilaf yok” diye konuştu.

 
EtiketlerAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:36
HABER YORUMLARI
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DIDEM BUZCUOGLU

ne güzel dedin canım kardeşim. adalet herkese lazım.iyi ki varsın.

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İhya

Yalancısın, iftiracısın. Nerde gördün 2.5 milyon eveti. Müfterisin.

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Kocasolak

Chp haclilarin yønetiminde bir partidir. Abd ab icindeki hacli gucleri ulkemize chp ile celme takmaya devam ediyor. Chp is bankasindaki GASP ettigi hisseleri geri iade etmeden hursiz olarak kalacaktir.

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savas

ne tokat ne tokatvay be

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abdo

işte chpkk lığını her yerde vede her zaman göstermiştir vede gösterecektir. bu halk buna dur demek için evet kararı vermiştir. chpkk olarak atatürkün maskesini çıkartın ve atatürkün arkasına saklanmayınız. atatürk bu gün sağ olsa chp yi kendi elleriyle kapatır maskelerini yüzlerine çarpardı. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var. chpkk hep bunu yapıyor bıkmadı. zaten başka sermayesi yok hep yalan hep dolan.

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Arif

Çamura yatıyorlar,seçmene verecekleri bir cevapları yok, istifaları yok,utanmaları yok, bahaneleri çok.

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huseyin gercek

durumu tam tersine çevirelim,sandıktan az bir farkla hayır çıktı ve mühürsüz oylar geçerli sayıldı.tepkiniz ne olurdu?

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DIDEM BUZCUOGLU

Sadi Güven aynı konuda yurtdışındaki Referandum seçimlerinde başka karar vermiş bir gazete olarak size sormak isterim neden?Neden yurtdışındaki mühürsüz oy pusulaları geçersiz sayılmış aynı referandumda.Kanun geçersizdir dirken neden kanun dışı iş yapılıyor?Bir başka örnek daha var Sadi Güven 2014 seçimlerinde Bingölde 1 sandıkta 1 adet mühürsüz oy çıktığı için o sandıkta seçimi iptal etmiş AKPnin talebi ile? Aynı kişi neden 2,5 milyon mühürsüz yani dışarıdan gelmediği ispatlanamayan oyu kabul ediyor bu defa? hepsi de evet oyu nasıl olur bu kadar tesadüf ve kanunsuzluk?

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