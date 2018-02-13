AK Parti'den 'Saadet Partisi'yle ittifak' açıklaması!

Geçtiğimiz hafta Saadet Partisi'nin uyum yasaları teklifi için siyasi partilere düzenlediği ziyaretler kapsamında AKP genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi. Ziyaretin hangi amaçla yapıldığı daha önce kamuoyuyla paylaşılmasına rağmen bazı medya organlarıı "ittifak" görüşmesi iddiasını ön plana attı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal partisinin bugünkü grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saadet Partisi'nin AK Parti ziyaretine ilişkin sorulan soruya cevap verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: İTTİFAK ZEMİNİ OLUŞTURACAK BİR DEĞERLENDİRME YAPILMADI

Saadet Partisi'nin uyum yasalarına ilişkin çalışmasını AK Parti'ye yazılı olarak ilettiğine değinen Ünal, bütün siyasi partilerin sundukları katkıları dikkate aldıklarını aktardı.

Saadet Partisi ile yapılan görüşmede ittifak konusunun görüşülmediğini anlatan Ünal, "İttifak yapalım ya da yapmayalımdan ziyade genel bir dış politika, iç gündem değerlendirmesi ve uyum paketine ilişkin düşüncelerini bizimle paylaştılar. Dolayısıyla ittifak zemini oluşturacak bir değerlendirme yapılmadı. Bundan sonra da olup olmamasına dair de herhangi bir iz ya da işaret söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, tekrar bir görüşmenin şu anda gündemde olmadığını vurguladı.

ADAYLIK İÇİN NOTER TASDİKİ

Mahir Ünal, Saadet Partisi'nin, Cumhurbaşkanı adaylığına imza için noter tasdikine ilişkin itirazları bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise "Bizim de temel yaklaşımımız bunun YSK tarafından yapılması yönünde." dedi.