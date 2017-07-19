AK Parti'den referandum ve 'yürüyüş' anketi

Mayıs ayındaki referandum araştırmasında AK Parti, özellikle kendi tabanının bakışını saptamaya çalıştı. CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün kamuoyunda destek görüp görmediğini ve iktidarın nasıl bir tavır takınması gerektiğine ilişkin ikinci araştırma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

GENÇLERİN PARTİ DESTEĞİ DÜŞÜK

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, referanduma ilişkin araştırmada parti seçmeninin refleksi ölçülürken, AK Parti seçmeninden referanduma ‘hayır’ oyu verenlerin oranının bölgelere göre büyük farklılık gösterdiği ortaya çıktı. ‘Hayır’ oyu veren AK Parti seçmenin oranı, bölgelere göre yüzde 12 ile yüzde 4 arasında değişti.

Marmara, Ege ve Akdeniz’de ‘hayır’ oyu veren AK Parti seçmeninin oranı yüzde 10-12 çıktı. Karadeniz ve Orta Anadolu’da yüzde 4, diğer bölgelerde ise yüzde 6 fire verdi. Araştırmada gençlerin sadece yüzde 35’inin ‘evet’ oyu verdiği de belirlendi. Parti yönetimi, bu oranı oldukça düşük buldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardınan Ankara’dan İstanbul’a yaptığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün toplumdaki etkisi de araştırıldı. Buna göre, ankete katılanların yüzde 35’i yürüyüşe destek verdiğini dile getirdi. Bu rakamın CHP seçmeninden yüzde 10 fazla olduğu saptaması yapıldı. Karşı çıkanların yüzde 40, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranının ise yüzde 25 olduğu belirlendi.

AK Parti bu araştırmada, ‘Adalet Yürüyüşü’ ile ‘Gezi’ eylemlerinin kıyaslamasını da yaptı. Vatandaşların ‘Adalet Yürüyüşü’ ile ‘Gezi’ eylemleri arasında ilişki kurmadığı ortaya çıktı. Bu hakkın kullanımının, araştırmaya katılanlar tarafından normal bulunduğu belirlendi. Yürüyüşe yapılacak herhangi bir müdahalenin kamuoyunun bakışını olumsuz etkileyeceği sonucuna varıldığı için müdahale gündem dışında tutuldu.

Araştırmada, sorulan bir başka çarpıcı soru da “Adalate güven duyuyor musunuz?” oldu. Yanıt verenlerin yüzde 50’si evet, yüzde 50’si hayır değerlendirmesi yaptı. Bu sonuçlarda, daha çok ideoloji ve parti tercihinin etkili olduğu yorumu yapıldı.