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AK Parti'den 'MHP' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 'AK Parti ile MHP arasında genel başkanlık düzeyinde bir problem yoktur, rahatsızlık yoktur. ' dedi.

28 Temmuz 2017 Cuma 18:00
AK Parti'den 'MHP' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 'AK Parti ile MHP arasında genel başkanlık düzeyinde bir problem yoktur, rahatsızlık yoktur. ' ifadelerini kullandı.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

14 Ağustos 2001'de kurduğumzu AK Partimizin bu sene 16. kuruluş yıl dönümü. Bu tarihi yıl dönümünü bu yıl da coşkuyla kutlayacağız. Kurucularımız başta olmak üzere 16 yıldır bu davaya hizmet veren, katkı sunan bütün değerli yol arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.Kuruluş yıl dönümünü Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda gerçekleştireceğiz.

Kongrelerimiz için takvim işliyor. AK Parti'nin yurtdışı temsilcilik sayısını arttırmak ve AK Parti misyonunun, siyasete dünyanın barış vizyonuna ve insanlığın üzerinde yükseldiği değerlere sunacağı katkıların paylaşması açısından oldukça önemli. MKYK toplantımızda konuştuk, iç tüzük değişikliği TBMM'de gerçekleştikten sonra, TBMM tatile girdi. 1 Ekim tarihine kadar doğal olarak anayasal takvime göre tatile girmiş bulunuyor. Ezcümle bizim bugün MKYK toplantısında ele aldığımız konular bunlar.

ERDOĞAN'IN 'YORULAN VARSA ÇEKİLSİN' MESAJI

AK Parti 9 milyonun üzerinde üyesi olan ve 2 milyona yakın belde başkanından, mahalle başkanına varıncaya kadar ilçe yönetim kurulu, gençlik kolları, kadın kolları çok geniş bir aileyiz. Bu geniş aile 15 yıldan beri Türkiye'yi büyük hedeflere taşımak için, 2023 hedeflerine taşımak için geceli gündüzlü bir çalışma içerisinde. Doğal olarak Cumhurbaşkanımızın bu mesajı hem teşkilatlarımıza, hem belediye başkanlarımıza hem milletvekillerimize. Cumhurbaşkanımızın hedefi, kendi ifadesiyle temel ilkelerden, değerlerden uzaklaşması kabul edilemez bir durumdur. Böyle bir durum varsa şimdiye kadar AK Parti yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır. Bunu Cumhurbaşkanımızın siyasete bakış açısı ve muhasebe olarak görmekte fayda var.

AK PARTİ İLE MHP'NİN ARASINDA BİR PROBLEM YOKTUR

AK Parti ile MHP arasında genel başkanlık düzeyinde bir problem yoktur, rahatsızlık yoktur. Genel Başkanlık düzeyinde yapılan bir açıklama olmuştur. Sayın Semih Yalçın'ın da bir açıklaması olmuştur. Siyasetçinin kullandığı dil, bunu ben MHP için söylemiyorum, bunu CHP, AK Parti ve kendim için de siyasetin geneli anlamında bunu birilerine ders vermek anlamında söylemiyorum. Hepimizin unutmaması gereken temel ilkedir, siyasette nezaket çok kıymetli ve değerlidir. Bunun uzaması Türkiye'nin pozitif gündemine hiçbir katkısı olmayacağını ifade ettik. Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz ve sonrasında gösterdiği devletin bekası söz konusu olduğunda siyasi sorumluluk nasıl üstleniliri gösterdiğinin takdirini hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız düzeyinde ifade ettik.

MERVE KAVAKÇI'NIN ATAMASI

Sayın Merve Kavakçı hakkında şunu söylemek isterim. Bir şeyi doğru değerlendirelim. Eğer devletin yaptığı bir düzenleme ya da bir tasarruf herhangi bir şekilde anayasaya ya da mevcut hukuk düzenine aykırı değilse öncelikli olarak burada bir sorun yoktur. Bu siyasi iradenin aldığı bir karardır, dolayısıyla bu kararı birilerinin eleştirmiş olması siyasetin doğası gereğidir. Bu ülke sayın Merve Kavakçı'nın şahsında bir inanç ve kıyafet özgürlüğünün nasıl engellendiğine de maalesef şahit olmuştur. Türkiye'de özgürlüklerin, demokrasinni, hukuk devletinin her an altının çizildiği bir ülkede geçmişte yaşanmış böyle bir tatsızlığın iadei itibar gibi devlet tasarrufuyla eyleme dönüşmesini birilerinin yadırgamasını anlamıyorum. Sayın Kavakçı meclise girdiğinde birilerin gösterdiği tepkiyi hatırlayalım. şimdi başörtülü milletvekilimiz var, ne oldu? Bu atama Türkiye'nin özgürlükler alanında nereden nereye geldiğinin bir göstergesidir.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 18:00
  1. ak parti mhp
  • HancıHancı23 dk önce
    üç Hilâl Üç kıtaTürk ve İslam ümmetinin dünyadaki huzurunun markasıdır.
  • ErdoğancıErdoğancı30 dk önce
    MHP devletin sigortasıdır.
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