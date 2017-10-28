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AK Parti'den 'Melih Gökçek' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 20:28
AK Parti'den 'Melih Gökçek' açıklaması

Dağ, partisinin 6. Sultandağı İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kadir Topbaş'ın yaklaşık bir ay önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrıldığını, bugün de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını açıkladığını söyledi.

Daha önce de Bursa, Niğde ve Düzce belediye başkanlarının istifalarını açıkladıklarını belirten Dağ, "Birileri bunu anlayamıyor. Bir türlü bunun ne anlama geldiğini beyinlerinde anlayamıyorlar. İşte dava partisi olmanın, dava adamı olmanın göstergesidir bu" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ KABİLE DEVLETİ ZANNETTİLER'

Dağ, AK Parti içindeki uyumun, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlam şekilde sürdüğünü söyledi ve şunları kaydetti:

"Şunu biliyoruz ki, Recep Tayyip Erdoğan bu partinin lideri. O, bugüne kadar esen deli rüzgarlarda, poyrazlarda, dik duruşuyla, mücadelesiyle tüm olumsuzlukları bertaraf etti. 7 Haziran'dan sonra AK Parti barajı geçtiği halde iktidar kurulamadığı için çukurlar açıldı. Birileri çıkıp diyor ki, 'Çözüm sürecinde çukurlar kurulurken siz nerdeydiniz? Arkadaş o çukurlar çözüm sürecinde kurulan çukurlar değil, o çukurlar 7 Haziran'dan sonra bu ülkede iktidar kurulamadığı için başka bir taşeron örgütün sisteme girmesiyle olan işler. 7 Haziran'dan sonra birileri çıkıp 'sözde öz yönetim' ilan etti. Zannettiler ki bu ülke kabile devleti. Yok böyle bir şey. Tamamı o çukurlara gömüldü. Silahlı kuvvetlerimiz, şimdi bırakın şehir merkezini, dağda, tepede terörist arıyor. Şimdi artık sınır ötesine geçiyoruz."

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 20:28
  1. Kadir Topbaş
  2. 6. Sultandağı İlçe Kongresi
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  4. Bursa
  5. Niğde
  6. Düzce
  • mukatermukater1 sa önce
    1000 kişiye bir cami düşecek kadar size dini hizmet yaptık bee. Osmanlı mirası istanbulda bile 6000 kişiye bir cami.yaaa.
  • ŞehrezatŞehrezat1 sa önce
    Beyefendi.....seçimle gelen seçimle gider. Hani nerde demokrasi anlayışınız.......ankaraya yakışan bir bsşkandı.....bulun aynısını.Görelim.......
  • erdalerdal1 sa önce
    Dava partisiymis. Bir kisinin lafiyla her isini yapan parti nasil bir dava partisi olabiliyor acaba? Hem bize ne sizin davanizdan. Bizim davamiz bu memlekettir, milletin sectigini millet geri indirir. Bir adamin lafiyla is yapmak ancak Kabile devletlerinde olur, demokrasilerde degil.
  • SeçmenSeçmen1 sa önce
    Emir demir halkın seçtiği Bel Bsşk nı istifa ediyor bunun varmı açıklaması Halkın iradesine ipotek sandığa saygısızlıktır bu siz Ankara İstanbul seçmeninin oyuna nasıl sahip çıktığını sizleri cezalandırdığı gün anlayacaksınız .. bizlere emir demir işlemez :)
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Milletle dalga geçmeyin,mhetkes gerçeğin farkında. İstifa etmeseler açılan davalar partiye zarar verecekti. Yoksa ne mantığı var?
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