AK Parti'den 'Melih Gökçek' açıklaması

Dağ, partisinin 6. Sultandağı İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kadir Topbaş'ın yaklaşık bir ay önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrıldığını, bugün de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını açıkladığını söyledi.

Daha önce de Bursa, Niğde ve Düzce belediye başkanlarının istifalarını açıkladıklarını belirten Dağ, "Birileri bunu anlayamıyor. Bir türlü bunun ne anlama geldiğini beyinlerinde anlayamıyorlar. İşte dava partisi olmanın, dava adamı olmanın göstergesidir bu" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ KABİLE DEVLETİ ZANNETTİLER'

Dağ, AK Parti içindeki uyumun, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlam şekilde sürdüğünü söyledi ve şunları kaydetti:

"Şunu biliyoruz ki, Recep Tayyip Erdoğan bu partinin lideri. O, bugüne kadar esen deli rüzgarlarda, poyrazlarda, dik duruşuyla, mücadelesiyle tüm olumsuzlukları bertaraf etti. 7 Haziran'dan sonra AK Parti barajı geçtiği halde iktidar kurulamadığı için çukurlar açıldı. Birileri çıkıp diyor ki, 'Çözüm sürecinde çukurlar kurulurken siz nerdeydiniz? Arkadaş o çukurlar çözüm sürecinde kurulan çukurlar değil, o çukurlar 7 Haziran'dan sonra bu ülkede iktidar kurulamadığı için başka bir taşeron örgütün sisteme girmesiyle olan işler. 7 Haziran'dan sonra birileri çıkıp 'sözde öz yönetim' ilan etti. Zannettiler ki bu ülke kabile devleti. Yok böyle bir şey. Tamamı o çukurlara gömüldü. Silahlı kuvvetlerimiz, şimdi bırakın şehir merkezini, dağda, tepede terörist arıyor. Şimdi artık sınır ötesine geçiyoruz."