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AK Parti'den kritik 'ÖSO' adımı!

AK Parti Genel Merkezi, Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) anlatan bir dosya hazırladı. O dosyada ÖSO'nun neden El Kaide ile birlikte anılamayacağı anlatılırken CHP'nin iftiralarına da yanıt verildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:42
AK Parti'den kritik 'ÖSO' adımı!

ÖSO, Rejime karşı Suriyeli muhalifler tarafından temmuz 2011'de kuruldu. Kurucuları arasında rejim ordusundan ayrılan Albay Hüseyin Harmuş ve Albay Riyad Esad bulunuyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın ÖSO'ya yönelik sözlerinin ardından, AK Parti Genel Merkezi harekete geçti. Ve teşkilatlar için Özgür Suriye Ordusu'nun anlatıldığı bir dosya hazırladı. ÖSO'nun kimlerden oluştuğu, ne zaman kurulduğu, meşruiyeti başlıklar halinde sıralandı .

"ÖSO İÇİNDEKİ GRUPLAR, EL KAİDE İDEOLOJİSİNDEKİ HEYET TAHRİR ŞAM İLE ÇATIŞTI"

ÖSO'nun başlangıçta rejim ordusundan ayrılan askerlerce oluşturulduğu, sonra Suriyeli muhaliflerin dahil edildiği ve Suriye'nin dostları grubu tarafından eğitildiği bilgisine yer verildi. ÖSO çatısı altında Arap, Türkmen, Kürt grupları olduğu ve bu grupların El-Kaide ideolojisinin Suriye'deki karşılığı olan Heyet Tahrir Şam ile son olarak İdlib'de çatıştığı ifade edildi. 

ÖSO'nun meşruiyeti anlatılırken; Trump yönetimi tarafından Washington'da kabul edildiği, cenevre ve Astana sürecinde masada bulundukları bilgisi paylaşıldı.

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA ÖN SAFLARDA OLDUĞU VURGULANDI

ÖSO'nun Fırat Kalkanı Harekatı'nda da ön saflarda olduğu DEAŞ'tan temizlenen 2 bin 15 kilometrekarelik alanın temizlenmesine büyük katkı yaptığı vurgulandı. Dosyada "ÖSO'yu algılarda DEAŞ'laştırma çabası içinde olanların asıl amacı Zeytin Dalı Harekatı'nın meşruiyetine gölge düşürmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 14:42
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