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AK Parti'den kritik 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ayrıca gündemlerinde erken seçim olmadığını üstüne basa basa açıkladı.

30 Ocak 2018 Salı 11:05
AK Parti'den kritik 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündemlerinde erken seçim olup olmadığına ilişkin açıklamada bulunarak, "Hayır. Türkiye'nin milli güvenlik meseleleri ne bir siyasi malzeme haline getirilebilir ne de seçim malzemesi haline... Kılıçdaroğlu devlet yönetmeyi sanırım evcilik oynamak zannediyor. Burada devlet yönetiyoruz. Tehlikenin farkında değiller dünya kaotik belirsizliğe doğru sürükleniyor. Bütün bu tehlikenin ortasından Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları AK Parti hükümeti Türkiye'yi güven ve istikrar adası olarak ayakta tutuyor. Bunlar bu işi oyuncak zannediyorlar herhalde." dedi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:05
  1. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Mahir Ünal
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