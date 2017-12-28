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AK Parti kripto paraların peşine düştü

AK Parti, başını Bitcoin’in çektiği kripto paraların peşine düştü.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:43
AK Parti kripto paraların peşine düştü

AK Parti, bini aşan kripto parayı mercek altına aldı. Bu tür paraların "kara para" işlemlerine açık olduğu, bu nedenle büyük değer kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

AR-GE Başkanlığı tarafından hazırlanarak parti yönetimi ve milletvekillerine gönderilen raporda kripto paralar analiz edilirken, barındırdıkları riskler de sıralandı. Çalışmada öne çıkan detaylar şöyle:

ŞİFRELİ PARA NE?

Kripto para şifreli para anlamına geliyor. Yine internet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal para. Kripto paralar ancak belirli şifreler kullanılarak yerleştirildiği sanal cüzdanlardan yine şifreler aracılığıyla çıkarılıp kullanılabildiği için bu adı taşıyor.

BİNDEN FAZLA ÇEŞİT

Piyasada bugün itibariyle binden fazla kripto para çeşidi var. Bu paraların en bilinenleri Bitcoin, Ethereum, Ripple Litecoin, Dash, Monero, Neo, Nem. Kripto paraların değerli madenler gibi devlet itibarından kaynaklanan bir değeri yok. 21 milyon adet Bitcoin var. 13 Aralık 2017 tarihi itibariyle dolaşımda 16 milyon adet Bitcoin dolaşımda.

KARA PARAYA AÇIK

Para basımı ve arzının devletlerin elinde bulunduğunu düşünürsek sanal paraların takibi, vergilendirilmesi ve arzının yapılamamasının devlet düşüncesine ters bir uygulama. Kripto paralara yönelik en büyük risk bu paraların kullanımının kara para işlemlerine açık olması dolayısıyla devletler tarafından yasaklanması.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:43
  1. AK Parti
  2. kripto para
  • OzanOzan31 dk önce
    Bedavadadan kripto para diyordunuz.Şimdilerde dünyanı elektriğini çekmeye başlamış madencilikle blok bulma işi.Saadet zinciri gibi ilk başlatanlar karı yaptı en son eklenenler hamallığını yapıyor.En son halka aşırı bir maliyetle daha önceki halkaları besliyor.Saadet zinciri gibi patlaması yakındır.
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET35 dk önce
    Bu gözü kapalı Bitcoin çılgınlığı nedir? 2009 yılından ortaya çıkan ve her geçen gün popülaritesini arttıran Bitcoin, şimdilik yönlendirilemeyen bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Merkezi olmayan bu güç, doğal olarak finans piyasalarını, büyük bankerleri ve global ölçekli bankaları korkutuyor. Çünkü Bitcoin herhangi bir kuruma, ülkeye ya da kişiye bağlı değil! Öyleyse neye kime hangi finansal tekellere hizmet ediyor arkasındaki gölge güç, yada güçler hangi kurum ,kuruluş, yada; kişiler var ki, kontrol mekanizmalarından uzak! Birileri karşılıksız para basıp ta bunu sanal paralar üzerinden enflasyonu kontrol amaçlı değerlendirme ve dolayısıyla da ticaret hacmini dengelemeye mi çalışıyor? Sanal para olarak ekonomik dolaşıma çıkan ve arkasında hiçbir ülkenin merkez bankasının olmadığı eksiliminim veya artırımının değer cinsinden ekonomik değerinin nerede hangi kriterler baz alınarak değerlendirildiği bu sanal para ekonomik gücünü nereden alıyor? Nasıl vergilendiriliyor? Acaba Yahudi merkezli silah fonlarını mı fonluyor? Bunlar bilinmezken bu çılgınlığı birileri ya kara para aklayarak, yâda sadet zinciri oluşturarak küçük bir azınlığa imtiyaz olarak değerlendirip büyük çılgınlıkları körüklüyor olması ihtimal dahilinde mi? Mafyaların kara paralarını temizleyip birilerine yüzde üzerinden sus payı vererek sistemdentemiz para çekme yada sisteme global ölçekli yatırımlarla para enjekte edip ;para aklamak mı ?Bazı pasifikte ada ülkelerinin Bitcoin cinsinden dolar karşılığı vatandaşlık hakkı vermesi bu sanal paranın dolar tarafından finanse edilen ABD merkez bankası fed in dünya piyasasına karşılığı olmayan dolarların karşılığı ekonominsin eksik finansal ayağının takviyesi mi? ABD ekonomisinin, bütçe açıklarının kapatma hamlesi olarak ülkelerin milli paralara dönmesi sonucu iyice derinleşen finansal krizinin tedbir amaçlı hamlesi mi? Bunda saadet zinciri derinleşirken büyük çoğunluğun kapitali küçük azınlıklara mı akacak? Bitocin gibi düşük değerde yan sanal paralarda var bunlarda arkasında sözde hiçbir ülkenin para desteği olmadan nasıl dolaşıma çıkıyor ve eksi artı bazlı olarak değerlendiriliyor? Derin ağda kullanılan; Herhangi bir regülasyon(düzenleme) kurumuna ve denetimine bağlı olmayan bu sanal paralar ne üzerinden hangi para birimi yada tahvil piyasasında değerlendiriliyor? Bu çılgınlığı körükleyenler bilsinler ki ileride çok sosyo ekonomik krizlere sebebiyet verebilirler.
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