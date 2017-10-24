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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert tepki

Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan sert cevap geldi.

24 Ekim 2017 Salı 16:36
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grubunda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na çıkıp, 'hainler devlet yönetemez' gibi ağır, alçakça demiyorum çünkü alçaklık Necip Fazıl'ın ifadesinde bir irtifadır, çukur bir söylemle, çukur bir dille ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek bir üslupla bu şekilde bir açıklama yapmak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Ünal, "Bu açıklama siyaset değildir, bu açıklama nezaketsizlik hiç değildir, bu düpedüz düşmanlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Üniversite yerleşkesindeki akademik yıl açılış töreni öncesinde bir gazeteci tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının hatırlatılması üzerine Ünal, "Bu açıklama siyaset değildir, bu açıklama nezaketsizlik hiç değildir, bu düpedüz düşmanlıktır." değerlendirmesini yaptı.

KENDİLERİNE BAKSINLAR

Mahir Ünal, "Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na çıkıp, 'hainler devlet yönetemez' gibi ağır, alçakça demiyorum çünkü alçaklık Necip Fazıl'ın ifadesinde bir irtifadır, çukur bir söylemle, çukur bir dille ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek bir üslupla bu şekilde bir açıklama yapmak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Bir süreden beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tür yalanları, iftiraları, hakaretleri bitmişti, sanırım Pensilvanya'dakinin 'ayağa kalk' demesiyle herhalde bunlar da anladığım kadarıyla hakaretlerine, yalanlarına, iftiralarına tekrardan kaldıkları yerden başladılar. Bu ne AK Parti'nin ne AK Parti'lilerin kabul edebilecekleri bir şey değildir. Güya bizim belediyelerimizle ilgili, teşkilatlarımızla ilgili, kendi istişareyle yürüttüğümüz işlerle ilgili eleştiriler getiriyorlar. Önce dönüp kendi içlerine baksınlar, kendi istifalarını, kendi çok parçalı siyasetlerini konuşsunlar." diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 16:36
  1. Mahir Ünal
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. ak parti
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • TalhaTalha10 sa önce
    Lafi uzatmayagerek yokbu zat dupeduz kani bozuk piyonyagni. Dusmanulan kefereler caniniz cehenneme. Reis seni ALLAH icin seviyoz.Yolun acik olsunsayin cumhur baskanim
  • Remzi ÖzyiğitRemzi Özyiğit10 sa önce
    ufuk balcı muhfazakarakit gazetesinde hangi cesaretle bir şahsa küvür ediyorsunben bu gazeteyiyere bile sermiyorum sen nasıl küfür edersin
  • AliAli11 sa önce
    Kişi karşısındakini kendisi gibi bilirmiş eee kılıçtaroğlunuda kılıçtaroğlundan iyi kimsenin bilemeyeceğine göre yani kendinin Vatan haini olduğunu ama etrafa gerçek yüzünü saklamayaçalıştığı amacının ülkeyi bõlmek için amerika feto tarafından seçilmişbir proje olduğunu en iyi kendi biliyor herkesikendi gibi VATAN HAİNİ zannediyor hep yalan sõylüyor ilk defa doğru konuştu Vatan hainleri ülke yõnetemez yõnetemiyorda bu adam gerçekten keMAL ülke yõnetemeyeceğiniitiraf ediyor hain olduğunubilmeyenlerede duyuruyor
  • ufuk balciufuk balci11 sa önce
    bende diyorumki bu kemal bir o..... c...... dur insallah bu yorumumu okur
  • MuratMurat11 sa önce
    Kozmik odaya girenlere hain demiş. Bir de onlara izin verenlere
  • SerenSeren11 sa önce
    SAYIN DEĞERLİ SİYASETÇİ SAYGIDEĞER SİYASETÇİ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU SONUNA KADAR CUMHURİYET HALK PARTİSİ NOKTA
  • YalancisinizYalancisiniz11 sa önce
    Feto ile 50yildir yuruyenler gercek fetocu hainler ve meclistekiler hala orada.
  • hakkıhakkı12 sa önce
    adam haklı (gerçi bunlar adam denmesine kızıyorlar) hainler devlet yönetemez demiş çok doğru SSK yıbile yönetememiş bir kişi devleti nasıl yönetecek.Devlet yönetmek kasetle gelip parti yönetememeye hiç benzemez.
  • Selam Selam 12 sa önce
    Akp bu kadar sert tepki gösterdiğine göre chp doğruyolda olsa gerek
  • Bekir gökçeBekir gökçe12 sa önce
    Türkiyede cumhuriyet tarihinde kılıçdaroğlu kdar yalan soyleyen bir genel başkan gelmemıştir konuşurken galıba karşısına aynakoyuyorlaronun için kendi sıfatına hırlıyo soyledikleri kendisini tarif ediyor
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