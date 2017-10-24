AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grubunda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na çıkıp, 'hainler devlet yönetemez' gibi ağır, alçakça demiyorum çünkü alçaklık Necip Fazıl'ın ifadesinde bir irtifadır, çukur bir söylemle, çukur bir dille ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek bir üslupla bu şekilde bir açıklama yapmak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Ünal, "Bu açıklama siyaset değildir, bu açıklama nezaketsizlik hiç değildir, bu düpedüz düşmanlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Üniversite yerleşkesindeki akademik yıl açılış töreni öncesinde bir gazeteci tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının hatırlatılması üzerine Ünal, "Bu açıklama siyaset değildir, bu açıklama nezaketsizlik hiç değildir, bu düpedüz düşmanlıktır." değerlendirmesini yaptı.

KENDİLERİNE BAKSINLAR

Mahir Ünal, "Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na çıkıp, 'hainler devlet yönetemez' gibi ağır, alçakça demiyorum çünkü alçaklık Necip Fazıl'ın ifadesinde bir irtifadır, çukur bir söylemle, çukur bir dille ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek bir üslupla bu şekilde bir açıklama yapmak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Bir süreden beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tür yalanları, iftiraları, hakaretleri bitmişti, sanırım Pensilvanya'dakinin 'ayağa kalk' demesiyle herhalde bunlar da anladığım kadarıyla hakaretlerine, yalanlarına, iftiralarına tekrardan kaldıkları yerden başladılar. Bu ne AK Parti'nin ne AK Parti'lilerin kabul edebilecekleri bir şey değildir. Güya bizim belediyelerimizle ilgili, teşkilatlarımızla ilgili, kendi istişareyle yürüttüğümüz işlerle ilgili eleştiriler getiriyorlar. Önce dönüp kendi içlerine baksınlar, kendi istifalarını, kendi çok parçalı siyasetlerini konuşsunlar." diye konuştu.