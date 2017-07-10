AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. "Kılıçdaroğlu'nun ne yapmak istediğini etraflıca açıklaması gerektiğini düşünüyoruz. Demokrasiyi, seçilmiş hükümeti yok sayıyorsa Kılıçdaroğlu, sokakla adaletin gelmeyeceğini bilmiyor mu?" diyen Ünal, sözlerine şöyle devam etti;



KILIÇDAROĞLU PARALEL BİR YAPI MI OLUŞTURUYOR

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi elinden alınmıştır diyen Kılıçdaroğlu miting meydanında oylama yaptı. Kılıçdaroğlu paralel bir yapı mı oluşturmak istiyor? Halkın polisi diyerek meşru polisin alternatifini oluşturuyor. Sonra 'siyaset bölmemektir' diyor. Bu bölmek değil mi?



HALKI İSYANA TEŞVİK EDİYOR

Sayın Kılıçdaroğlu o halde 2019'daki seçimleri meşru görmemektedir, sandığı ve siyaseti referans göstermemektedir. Halkı isyana teşvik etmektedir. Kılıçdaroğlu 20 Temmuz'u asıl darbe olarak gösteriyor. 20 Temmuz'da OHAL ilan edilmesi gayrimeşru bir şey mi?



DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE SOKAK ÇAĞRISI MEŞRU DEĞİLDİR

Dünyanın hiçbir yerinde demokrasi kullanılarak demokrasinin yok edilmesine izin verilmez. Dünyanın hiçbir yerinde sokak çağrısı meşru değildir. Çünkü insanlık tarihi boyunca sokaktan adalet çıkmadığı için, sandıktan iktidar çıktığı için, sokaktaki kaos parlamentoya evrildiği için bugün parlamentolar vardır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu parlamentoya ve siyasete saygılı olmaya davet ediyorum.Bizi dikta olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu 1940'ları örnek veriyor. 1940'ların Almanyası ile Türkiye'yi karşılaştıran Kılıçdaroğlu, 1940 yılında böyle bir yürüyüş yapabilir miydi?"