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Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert Afrin cevabı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum' şeklindeki sözlerine cevap vererek, "Afrin şehir merkezine girmeyin demek oradaki teröristlere dokunmayın demektir. Orayı PYD, YPG, PKK-KCK teröristlerinden arındırmayın demektir." dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 16:45
Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert Afrin cevabı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum' şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "Afrin şehir merkezine girmeyin demek oradaki teröristlere dokunmayın demektir. Orayı PYD, YPG, PKK-KCK teröristlerinden arındırmayın demektir." dedi.

Yozgat'ta gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık İl Değerlendirme Toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum' açıklamalarını eleştirdi. Bozdağ, "İlk günden beri hükümetimiz Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefini açıkladı. Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesinin teröristlerden terör örgütlerinden temizlenmesi ve teröristlere ait barınak, sığınak, lojistik merkezleri, mühimmat, silah ve araç gereçlerin imha edilmesi. Bölgede güvenliğin barışın ve istikrarın yeniden tesis edilmesi. Bu hedefler gerçekleştirilinceye kadar Afrin Harekatı devam edecek. Afrin şehir merkezi bu harekatın kapsamı içerisinde olan yerleşim yerlerinden birisidir. 'Afrin şehir merkezine girmeyin' demek oradaki teröristlere dokunmayın demek. Orayı PYD, YPG, PKK-KCK teröristlerinden arındırmayın demektir. Bunu ana muhalefet partisinin dillendirmesi anlaşılır gibi değildir. Kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye, Afrin şehir merkezi dahil o bölgedeki her karış toprak teröristlerden temizleninceye kadar bu harekata devam edecektir. Netice alındıktan sonra harekat tamamlanmış olacaktır. O yüzden Kılıçdaroğlu'nu anlamakta zorlanıyorum. Bir yandan Afrin Harekatı'na katılan silahlı kuvvetlerimize destek oluyoruz açıklaması yapıyor. Öte yandan bunun Türkiye için çok gerekli olduğunu söylüyor. Öte yandan da Türkiye'nin bu işin gereğini gerektiği şekilde yapması konusundaki hassasiyetinden vazgeçmesini istiyor. Böyle bir şey olabilir mi bu doğrudan olmasa bile dolaylı o bölgedeki teröristlere bir destektir" dedi.

Bölgenin terör örgütlerinden temizleninceye kadar operasyonun devam edeceğini söyleyen Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'ndan bizim beklediğimiz Türkiye'ye teröristlere dokunmayın demek yerine bölgedeki teröristlere çağır yapmasıdır. 'Türkiye geliyor, siz bölgeyi terk edin Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin. Bölgeyi ve bölgedeki insanları daha fazla sıkıntıya sokmayın' diye onlara çağrı yapması lazım ama onu yapmıyor, Türkiye'ye söylüyor. Onun için bir kez daha söylüyorum. Bölgedeki bütün yerleşim yerleri ve her karış toprak teröristlerden ve terör örgütlerinden temizleninceye kadar TSK operasyona devem edecektir" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 16:45
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Bekir Bozdağ
  3. CHP
  4. Afrin

YORUM YAZ

  • InContinentalInContinental33 dk önce
    K.K her Afrin dediginde birileri Aferin diyormu aceba?
  • Mustafa Mustafa 43 dk önce
    Yahu kk pazılın siyasi parçası, onu seçmenini dönüştürsün teröristleri sempatikleştirmesi için görevlendirdiler başarılıda oldular bu durumatepki veren seçmeni yok.
  • FatihFatih1 sa önce
    Sonuna kadar devletinin yanındayım ama su itleri isidle savasirken bizim hastanelerde. Tedavi etmiyecektik
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