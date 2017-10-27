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AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal “Balıkesir Belediye Başkanı'ndan çekilme adımını bekliyoruz” dedi.

27 Ekim 2017 Cuma 18:37
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal açıklama yaptı.

SORU: Melih Gökçek istifasını yarın açıklayacak... Balıkesir Belediye Başkanı Uğur da Pazartesi günü açıklama yapacağını söyledi. Şayet istifa etmezse nasıl bir yol izlenecek?

"İstanbul, Bursa, Düzce ve Niğde belediye başkanları istifa etti. Ankara yarın istifa edeceğini açıkladı. Balıkesir Belediye başkanından da aynı adımları bekliyoruz.

Burada meseleyi isimler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz. Burada demin de söyledim şimdi siyasi partilerin sosyolojik olarak bu denetim sürecinde, yani AK Parti'ye seçmenin yüklediği iki seçim arası dönemde sosyolojik ve siyasi denetim bir görevdir. Tabi ki AK Parti'nin genel başkanı istişare ederek, AK PArti'den seçilmiş bazı belediye başkanlarına çekilme çağrısı yapabilir. Bu da demokratik meşruiyete uygundur.

Ha bunu yapmazsa ne olur? Bu yönde birileri ısrarla kara propagandalar yürütüyorlar. Ha bunu yapmazsa, bunun sonuçları yine demokratik meşruiyet zemininde konuşulur, tartışılır, istişare edilir ve yeni kararlar verilir."

"BÜYÜK KONGRE 12 EYLÜL'DE"

Kasım ayı son haftasında il kongrelerine başlayacağız ve Mart sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Büyük Kongre için olağan tarih olarak da 12 Eylül gibi görüyoruz ama bu tarihte bir değişiklik olabilir.

"HEPİMİZ BİR GÜN YERLERİMİZİ BİRİLERİNE BIRAKIRIZ"

Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar.

"GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı çok ucuz bir siyasi hamle. Bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken seçim yok. Bizim, milleti de bir seçim külfetine taşımak gibi bir niyetimiz yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum, bizim gündemimizde bir erken seçim yok.

BÜYÜKADA DAVASINDAKİ TAHLİYELER

Maalesef Alman Dışişleri Bakanı seçim öncesi sürdürdüğü hoş olmayan tavrını sürdürüyor. Kullandığı ifadeler öncelikli olarak bizim hakimlere, savcılara yani bu ülkenin hakimlerine, savcılarına, hukuk sistemine, yargısına hakarettir. Bu ülkede müzakereyle, uluslararası görüşmelerle yargı karar vermez. Yargı kendi tarafsızlığı ve bağımsızlığı gereği karar verir. Dışişleri Bakanının kullandığı, Schröder'in arabuluculuk yaptığı ve bu arabuluculuğun sonucunda da söz konusu tutukluların serbest bırakıldığı ifadesi son derece çirkin bir ifadedir."

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 18:37
  1. istifa
  2. Balıkesir
  • Bekir gökçeBekir gökçe59 dk önce
    Tamam alman dışişleri bakanı oyle demiş millette diyorki madem bunlar turkiye aleyhine casusluk yapıyordu onun için tutuklandılar ne değiştide şmdi serbes kaldılar bu millet o bağımsız yargı dediklerinizin asslında kimlere bağlı olduklarını15 temmuz dan önce çök iyi gördü sizde sayin mahir unal pazla guvenmeyino çok bağımsız yargıçlara siz bu aziz millete somut bişey soyleyin almanyanın baskısındanmı bırakıldılar merak işte bizimki
  • KelebakKelebak1 sa önce
    Gidiyosanda adam gibi git başarılı olsan yerinde kalırdın bu ne ya 404 mü sürdüler kotuna
  • abdoabdo1 sa önce
    adam düşünüyor bu yaştan sonra başka koltuk sahibi olamam diyor. yapışmış koltuğa bişey yaptığıda yok
  • Doğan güneşDoğan güneş2 sa önce
    Çözüm bu değil...belediye başkanını alsan ne olur almasan ne olur...is işten geçti...sen cok kritik yerlerdeki kripto fetoculari al..halkı bezdirip tayyip dusmanligina itiyorlar..haberiniz olsun
  • UfukUfuk2 sa önce
    Bu adamların makbule partisine geçme ihtimalleri mi vardı acaba?
  • tuzcutuzcu3 sa önce
    Faks gitmemiş TV de bahsediyorlar aslı yok diyor....Kim çekiyorsa bu faksı gitmemiş....
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