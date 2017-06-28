Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti’den ihtiyaç sahiplerine destek

Van’ın Muradiye ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Ramazan Bayramında yaşlı ve engellileri sevindirdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:07
AK Parti’den ihtiyaç sahiplerine destek

AK Parti Muradiye Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay ve üyeler, engelli ve yaşlı vatandaşlara yardım etmeye devam ediyorlar. Başkan Selçuk Yay; AK Parti’nin sadece bir siyasi hareket olmadığını belirterek, “AK Parti bu milletin vicdanıdır. Ramazan ayında çat kapı ziyaretlerimizde ak gençlik olarak her akşam 25 ailemizin gönül sofrasına misafir oluyorduk ve aynı zamanda engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi ihtiyaç ve sıkıntılarını tespit ediyorduk. Bu mübarek Ramazan Bayramında Kandahar Mahallesi’nde 5. sınıf öğrencisi Ayten Beyaztaş öğrencimizin bizden isteği olan ders çalışma masasıydı. Çünkü yerde ders çalışır ödevlerini yapıyordu. Biz de bir ders çalışma masası alarak kendisine hediye ettik. Karaoğlan Mahallesi’nde engelli 75 yaşındaki Zinnet Koçak teyzemizin ve Alkasnak Mahallesi’nde engelli Songül Tekin kardeşimizin yatak ihtiyacını karşıladık. Ünseli Mahallesi’nde Fadıl İmece abimizin yeni doğan çocuğunun beşik ihtiyacını karşıladık, sevinçlerine ortak olduk ve hayır dualarını aldık. Halkımıza hizmetkâr olmanın verdiği mutluluk ve bizlere göstermiş olduğu sevgi, daha azimli çalışmamızı sağlıyor. Elimizden geldiğince halkımızın isteklerine karşılık veriyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:07
  1. AK Parti
  2. Van
  3. Muradiye
  4. Koçak
  5. Ramazan Bayramı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı 160'a çıktı
    1. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
    2. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    3. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
    4. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
    5. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
    6. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
    7. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
    8. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
    9. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
    10. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
    11. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
    12. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
    13. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
    14. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
    15. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
    16. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
    17. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
    18. Soma’da yol bakım ve onarım..
    19. İstanbullular bu habere dikkat! O gün..
    20. Organları 3 kişiye umut olacak
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!