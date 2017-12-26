AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına tepki
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sivillere yargı bağışıklığı getiren düzenlemeye yönelik eleştirisine AK Parit’den ilk resmi tepki geldi.26 Aralık 2017 Salı 14:57
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, daha önce resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülerek karşıladığını belirterek, “kim olursa olsun” dedi.
Turan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında düzenlemeye ilişkin eleştirileri yanıtlarken, gazetecilerin Gül’ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine şöyle dedi:
"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”
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GERÇEK1 sa önce Abdullah Gül sen ki ailenle birlikte fetöcülerle chpkklılarla birlikte HAYIR verdin ya zaten sen bitmiştin. Abdullah GÜL bir kerede milletin hayrına bir itirazın bir çekincen olsun...Abdullah GÜL işine bak işine... Asena1 sa önce Bir yırtıga yama olmaz senden. Allahın aşkına sus konuşma bari. Yiğido2 sa önce Nankör deyince akla,hemen onun adı gelir.erdoğan olmazsa sen ne başbakan nede cumhurbaşkanı olurdun. İnsaf 2 sa önce Neden muhalif açıklama yapan herkes hain oluyor,bakın bakalım ne demiş varsa eksiği onu söyleyin.Abdullah gülak partinin kurucusu ve bu ülkede 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış ve.milletin sevgisini toplamış biridir. Bre Gafiller2 sa önce Davudoğlu Arınç ve Gül üçlüsü Amerikanın Fetölü açılımlı Ortadoğu projesine Türkiyeyi yuvarladı.Suriyeye gireceğiz derken Suriye bize girdi.Reis bunlara ve Amerikaya güvenilmeyeceğini yaşayarak gördü Putinlé anlaştı.Fırat kalkanıyla Amerikanın 2.İsrail projesini çökertti.Sırada Afrin balyozu var inşallah.Sonuna kadar REİS. Hazım Şahin2 sa önce Gül'ün Attığı gül dosta acı vermesin .Gülsevgiden itibar dan düşme.!!!!!!!!!! Osmanlı14532 sa önce Kimin kayığına binse onun küregini çeken sonrada kayığı delen bir tip, çogaltırsak m.gökçek,a.şener, k.topbaş, b.arınç....... ismail hakki efendi2 sa önce hic yakismadi gul erdogan seni cumhur baskani adayi gösterirken kardesim gul demistiama sen karadas ciktin erdogan öyla bir kardeski sana hic kötu bir sey söylemedi ama sen sey den cikar gibi igneliyorsun derdin nedir aciklarmisin sen böyle yaptikca gözumuzde hic oluyorsun deli kanliysan icndekini dökersin vesselam İakpınar3 sa önce Abdullah Gül, akıllı ol, kendini nimetten sanma. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en büyük hata varsa, o da bu kansıza yetki vermesidir. Osman3 sa önce Sn. Gül bir kelimede şu chp ye feto ya laf et bakalım.