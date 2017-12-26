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AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına tepki

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sivillere yargı bağışıklığı getiren düzenlemeye yönelik eleştirisine AK Parit’den ilk resmi tepki geldi.

26 Aralık 2017 Salı 14:57
AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, daha önce resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülerek karşıladığını belirterek, “kim olursa olsun” dedi.

Turan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında düzenlemeye ilişkin eleştirileri yanıtlarken, gazetecilerin Gül’ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine şöyle dedi:

"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 14:57
  1. Abdullah Gül
  2. khk eleştirisi
  • GERÇEKGERÇEK1 sa önce
    Abdullah Gül sen ki ailenle birlikte fetöcülerle chpkklılarla birlikte HAYIR verdin ya zaten sen bitmiştin. Abdullah GÜL bir kerede milletin hayrına bir itirazın bir çekincen olsun...Abdullah GÜL işine bak işine...
  • AsenaAsena1 sa önce
    Bir yırtıga yama olmaz senden. Allahın aşkına sus konuşma bari.
  • YiğidoYiğido2 sa önce
    Nankör deyince akla,hemen onun adı gelir.erdoğan olmazsa sen ne başbakan nede cumhurbaşkanı olurdun.
  • İnsaf İnsaf 2 sa önce
    Neden muhalif açıklama yapan herkes hain oluyor,bakın bakalım ne demiş varsa eksiği onu söyleyin.Abdullah gülak partinin kurucusu ve bu ülkede 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış ve.milletin sevgisini toplamış biridir.
  • Bre GafillerBre Gafiller2 sa önce
    Davudoğlu Arınç ve Gül üçlüsü Amerikanın Fetölü açılımlı Ortadoğu projesine Türkiyeyi yuvarladı.Suriyeye gireceğiz derken Suriye bize girdi.Reis bunlara ve Amerikaya güvenilmeyeceğini yaşayarak gördü Putinlé anlaştı.Fırat kalkanıyla Amerikanın 2.İsrail projesini çökertti.Sırada Afrin balyozu var inşallah.Sonuna kadar REİS.
  • Hazım ŞahinHazım Şahin2 sa önce
    Gül'ün Attığı gül dosta acı vermesin .Gülsevgiden itibar dan düşme.!!!!!!!!!!
  • Osmanlı1453Osmanlı14532 sa önce
    Kimin kayığına binse onun küregini çeken sonrada kayığı delen bir tip, çogaltırsak m.gökçek,a.şener, k.topbaş, b.arınç.......
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi2 sa önce
    hic yakismadi gul erdogan seni cumhur baskani adayi gösterirken kardesim gul demistiama sen karadas ciktin erdogan öyla bir kardeski sana hic kötu bir sey söylemedi ama sen sey den cikar gibi igneliyorsun derdin nedir aciklarmisin sen böyle yaptikca gözumuzde hic oluyorsun deli kanliysan icndekini dökersin vesselam
  • İakpınarİakpınar3 sa önce
    Abdullah Gül, akıllı ol, kendini nimetten sanma. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en büyük hata varsa, o da bu kansıza yetki vermesidir.
  • OsmanOsman3 sa önce
    Sn. Gül bir kelimede şu chp ye feto ya laf et bakalım.
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