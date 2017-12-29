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AK Parti'den 'Gül' açıklaması: Bu açıklamasıyla...

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısının ardından Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili soruya cevap verdi.

29 Aralık 2017 Cuma 19:42
AK Parti'den 'Gül' açıklaması: Bu açıklamasıyla...

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ünal, Abdullah Gül'ün KHK açıklamalarıyla ilgili bir soruya 'AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer' dedi.

Ünal'ın açıklamalarından o bölüm;

11. cumhurbaşkanımızı Sayın Abdullah Gül AK Partinin milletvekilliği başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer.

Gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişare ile yaparız. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımızın “üzüldüm” ifadesi de budur.

Bizimle dostlarımzın medya üzerinden konuşmasını ilke olarak kabullenmedik. Cumhurbaşkanımızın da sayın Abdullah Gül ile bu süreçte bir teması olmamıştır.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 19:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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