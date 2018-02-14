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AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı seçim mevzuatıyla ilgili açıklamada bulundu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:30
AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Yerel seçimlere ilişkin aday olacakların 18 yaşını doldurmalarının yeterli olmasına, seçim güvenliğine ilişkin bazı düzenlemeler hazır durumda. Seçim mevzuatına ilişkin çalışma yapan arkadaşımızın koordinesinde bu çalışmalar tamamlanmıştır. (Yerel seçimden) Bir yıl önce çıkarılması zorunlu olan düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclis'e sunulur." dedi.

Yazıcı, AK Parti Genel Merkezi önünde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sonrasında, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları cevapladı.

Uyum Komisyonu üyeleriyle yapılan toplantının sorulması üzerine Yazıcı, düzenli bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu alandaki çalışmaların yürütülmesi için üst komisyonun bulunduğunu hatırlatan Yazıcı, komisyonun içinde de 5 ayrı komisyonun olduğunu bildirdi.

Yazıcı, ittifak komisyonunun da bulunduğuna değinerek, bütün komisyonların kendi alanlarıyla ilgili çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

Komisyon başkanlarıyla haftada bir, 15 günde bir ise üst komisyonla toplantı yaptıklarına dikkati çeken Yazıcı, bir aylık aralarla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında üst komisyon üyeleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Yazıcı, uyum düzenlemelerinin sağlıklı bir biçimde hazırlanıp, Meclisten geçirilerek yürürlüğe konulmasını sağlamak için çalıştıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bu çerçeveye ilişkin bir takvim yaptık. 5 komisyon başkanı kendi çalışma alanlarıyla ilgili neler yaptıklarını, hangi alanlara yoğunlaştıklarına ilişkin bilgi sundu. Komisyon üyesi arkadaşlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımızın soruları ve değerlendirmeleri oldu. Onlar cevaplandırıldı, bütün üyeler arasında bir bilgi enformasyonu oldu. İnşallah Cumhurbaşkanımızla ayda bir bunu yapacağız, önümüzdeki ay 14 Mart'ta bir değişiklik olmazsa orada tekrarlayacağız."

İTTİFAK SORULDU

İttifakın nasıl olacağı ve bunun pusulalara nasıl yansıyacağı konusunda bir netleşme olup olmadığına yönelik soruya Yazıcı, "Mutlaka bir ilerleme var belli bir yere gelinmiş. Bugün de bir toplantı yapacak bu komisyondaki üye arkadaşlar. Ama 'nereye gelindi', 'ne oldu' bu konuyla alakalı bir bilgi paylaşımı yapmamız doğru değil. Çalışmalar bittikten sonra genel başkanlara sunulacak. Herhalde genel başkanların planlaması çerçevesinde kamuoyunun bilgilendirilmesi o zaman sağlanacak." yanıtını verdi.

Yazıcı, uyum yasalarıyla ilgili bir takvimlendirmenin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soru üzerine, "Yerel seçimlere ilişkin, aday olacakların 18 yaşını doldurmalarının yeterli olmasına, seçim güvenliğine ilişkin bazı düzenlemeler hazır durumda. Seçim mevzuatına ilişkin çalışma yapan arkadaşımızın koordinesinde bu çalışmalar tamamlanmıştır. (Yerel seçimden) Sanırım bir yıl önce çıkarılması zorunlu olan düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclis'e sunulur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili soru üzerine Yazıcı, "Onların programını bilemiyorum, henüz netleşmiş bir görüşme programı yok." ifadesini kullandı.

Yazıcı, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili dışarıdan 100 bin imzayla aday gösterilecek isimlerin noter ya da Yüksek Seçim Kurulunca mı aday gösterileceğine dair bir gelişme olup olmadığıyla ilgili ise "Netleşen bir durum yok ama önümüzdeki hafta netleşir." karşılığını verdi.

"AMERİKALILARA DİKKAT EDİN AMA ODAKLANMAYIN"

AK Parti'den bir heyetin ya da birkaç kişinin Saadet Partisine gidip bilgi verileceğinin belirtildiği hatırlatılarak, buna ilişkin bir çalışma heyetinin ya da isimlerin belirlenip belirlenmediğine ilişkin Yazıcı, "O yönde bir bilgi sahibi değilim." dedi.

Yazıcı, "Dün Sayın Cumhurbaşkanı Osmanlı tokadından bahsetti. Amerikalı Sözcü bugün gülerek yanıt verdi. Bu konudaki görüşünüz nedir?" şeklindeki soruyu, "Amerikalılara bakın, dikkat edin ama çok fazla odaklanmayın. Biz işimize bakıyoruz, doğru işler yapıyoruz. Bunları da ortaklarımızla, stratejik iş içerisinde bulunduğumuz ülkelerle çok ilkeli bir biçimde paylaşıyoruz. Bunu da kamuoyu önünde yapıyoruz." diye yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referandumu tanımadığına" ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Hayati Yazıcı, şunları kaydetti:

"Üzüntü verici konuşuyor. Neden böyle konuşuyor bilemiyorum. İlginç. Başka bir şey bulamıyor herhalde, insan bir şey bulamayınca saçmalamak da bir hak herhalde. O hakkını kullanıyor diye düşünüyorum."

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:30
  1. AK Parti
  2. Hayati Yazıcı
  3. Yerel seçimler
  4. seçim
  5. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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